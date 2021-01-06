蘋果庫克去年薪資增28% 不含股票賺1477萬美元

蘋果 (AAPL-US) 公司周二 (5 日) 發布了年度股東大會通知和代理聲明，與此同時，也公布了高司高層的薪水，其中 CEO 庫克 (Tim Cook) 2020 年的總薪資為 1477 萬美元。這一數字較 2019 年的 1156 萬美元高約 28%，但低於 2018 年的 1568 萬美元。

除薪資收入外，去年 9 月，庫克收到了價值超過 1 億美元的受限股，以確保他繼續擔任蘋果 CEO 直到 2025 年，股票進帳遠高於他的薪資所得。庫克還在去年 8 月份，出售了 1.317 億美元的蘋果股票。

庫克去年的基本工資為 300 萬美元，與往年持平，不過他可獲得 1070 萬美元的激勵性薪酬，略低於理論可得到最高的 1200 萬美元。

(圖表取自 macrumors)

此外，蘋果還花費了超過 100 萬美元，用來支付庫克工作相關的費用，包括 47 萬美元的安全成本，與 43 萬美元的個人航空支出。在 2017 年，蘋果董事會通過了一項政策，要求庫克基於「安全和效率」，只使用私人飛機飛行。

去年年初，蘋果表示有特定人士在跟踪庫克，也取得了限制令，可能造成安全成本上升。但庫克的個人旅行一年內增加近 40%，原因不明，蘋果也未針對此發表聲明。

蘋果指出，2020 年中位數員工的全年薪資為 57783 美元，庫克的收入是中位數員工的 256 倍，較 2019 年的 200 倍略有增加。