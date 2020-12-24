明年主打5G！分析師：高通是所有5G應用的核心

手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 週三 (23 日) 獲得投行 Baird 評級提振，分析師 Tristan Gerra 給予其「優於大盤」的評級，且目標價 200 美元屬華爾街高水準。

Gerra 認為，高通是 2021 年與其後 5G 無線網路和設備擴展時期最想當然爾的賭注。

「高通是不斷發展的 5G 長期週期中的核心，最終會從智慧手機擴張出來到許多終端市場，包括汽車應用和物聯網。」他也指出，高通 ARM 架構的 Snapdragon 微處理器「正處於筆電大量採用的浪頭上。」

長遠來看，高通「處於有利位置，可將其技術套用到 AI 應用上，尤其是汽車和消費性電子產品。」

Gerra 認為，高通股票來年有多種驅動力。首先，2021 年 5G 手機銷量預計將翻升一倍，且高通能拿下更多中國市場。他也預期 5G 網絡將超越手機擴張使用，進入像製造業、零售、醫療保健和自動駕駛與輔助駕駛等領域。

Gerra 指出，高通現在已與全部大型手機廠簽訂了多年的 5G 授權協議。

他也認為，RF 產業或蜂窩無線電晶片領域有產生「可觀且增量營收」的潛力，而高通的 RF 技術「在 2 家關鍵智慧手機廠中獲得了巨大吸引力。」他指的是蘋果 (AAPL-US) 和三星電子 (005930-KR)。

高通週三上升 0.42% 至 146.96 美元，同日 S&P 500 微揚 0.07%。