〈美股盤後〉能源股狂歡日 美光、台積電ADR攜費半登新高

週二 (5 日) 國際油價自去年 2 月來首次躍升至 50 美元以上，帶動能源股大漲。美光、台積電 ADR 引領晶片股勁揚，中國三大電信免於下市消息亦帶動中概股大漲，美股四大指數同步收高，道瓊漲逾 160 點，費半漲近 2%，登上歷史新高紀錄。

投資者等待喬治亞州參議院決選的結果，目前參議院中共和黨和民主黨各取得 50 和 48 席，美國喬治亞州對參院 2 席的最終決選結果，將決定共和黨抑或民主黨將控制參議院。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8616 萬例，死亡數突破 186 萬例，美國累計確診超過 2094 萬例，累計死亡數超過 35.5 萬。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 167.71 點，或 0.55%，收 30,391.60 點。

標普 500 指數上漲 26.21 點，或 0.71%，收 3,726.86 點。

那斯達克指數上漲 120.51 點，或 0.95%，收 12,818.96 點。

費城半導體指數上漲 53.96 點，或 1.94%，收 2,837.17 點。

標普 11 個主要板塊僅房地產 (-0.08%) 板塊收低，能源 (4.53%)、材料 (2.30%) 和工業 (1.02%) 板塊領漲。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.24%；臉書 (FB-US) 上漲 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.096%。

道瓊成分股多收高。波音 (BA-US) 4.40%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.26%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.70%；IBM (IBM-US) 上漲 1.78%。

費半成分股表現強勁。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.89%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.65%；AMD (AMD-US) 上漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.22%；美光 (MU-US) 上漲 4.33%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.62%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.21%。

個股消息

身處地緣政治緊張局勢風險，傳出台積電 (2330-TW) 在日本經濟產業省極力邀請下，將成立合資公司，並赴東京設立先進封測廠，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.99% 至每股 112.77 美元，續刷歷史新高。

花旗將記憶體晶片大廠美光升評至「買入」後，美光 (MU-US) 週二大漲逾 4%，收至每股 77.26 美元，帶動晶片股大漲，費半登歷史新高。

週二紐約證交所宣布取消中國三大電信巨頭下市程序，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US) 股價暴漲逾 8%，中國聯通 (CHU-US) 噴漲 11.82%。

投行 Stifel 將京東的股票評級從原來的「持有」調升至「買入」，京東 (JD-US) 暴漲 10.62%。

外媒報導，馬雲沒有失蹤，只是保持低調，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週二大漲 5.51%。

經濟數據

美國 12 月 ISM 製造業 PMI 報 60.7，預期 56.5，前值 57.5

華爾街分析

DA Davidson 週二在一份報告中表示，華爾街對喬治亞州的可能結果看法不一，若民主黨勝利，可能會在短期內促成更多的財政刺激，但從長遠來看會提高稅收和監管。

高盛預測，2021 年將廣泛接種新冠疫苗，美國 GDP 成長率將達 5.9%，利率保持近零水準，標準普爾 500 每股純益超出華爾街共識 175 美元，比疫情前的 2019 年高出 6%。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為：「我們不認為民主黨拿下參院會在短期內造成市場看跌局面，因為股市仍會有很多利多因素，我們會在任何實質性下跌時買入，但我們也應做好迎接更大波動的準備。」