〈台股盤前要聞〉力鵬躋身蘋果供應鏈、鴻海研究院拚提升毛利 今日必看財經新聞

台股昨 (4) 日開紅盤大漲站上 14900 點關卡，成交量創史上第四大；紡織廠力鵬首度打入蘋果供應鏈，營運喊衝；鴻海研究院揭牌，未來將聚焦技術發展提升毛利率至 10%。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

鴻海登高一呼 台股開紅盤漲 169 點收 14902 點 成交量史上第四大

外資歸隊買盤回補力道不手軟，台股昨 (4) 日開紅盤漲勢再起，權王台積電續創天價，鴻海同步獲資金追捧漲逾 8%，帶動加權指數大漲，接連衝破 14800、14900 點，直逼萬五大關，終場上漲 169.5 點，收在 14902.03 點，成交值爆出 3457.41 億元，量能創史上第四大。閱讀全文...

力鵬首度打入蘋果鏈 尼龍粒本業報價漲 營運喊衝

紡織廠力鵬 (1447-TW) 首度打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，供應蘋果主推的無線充電 Magsafe 皮革卡套內層布料。在蘋果大力推動新 MagSafe 配件生態系推動下，近期 Magsafe 皮革卡套熱銷，下訂到取貨得等近半個月，力鵬營運大補，加上主力產品尼龍粒報價調升，力鵬雙喜臨門，業績喊衝。閱讀全文...

〈鴻海研究院揭牌〉將聚焦技術發展 劉揚偉：是集團毛利率 10% 關鍵

鴻海 (2317-TW) 研究院昨 (4) 日揭牌，董事長暨院長劉揚偉表示，研究院定位在技術研發，鴻海將負責生產產品，只要有獨有的技術，就能提升產品價值，也將是毛利率提升至 10% 的關鍵。閱讀全文...

鴻海搶食電動車市場 傳有意投資中國公司拜騰 2 億美元

據《彭博》引述知情人士透露，鴻海集團日前與深陷破產危機的中國電動車初創企業拜騰汽車洽談，擬向後者注資，加大對汽車製造的賭注。閱讀全文...

郭台銘：台灣要多幾個護國神山 鴻海至少要能看到台積電的方向盤

鴻海創辦人郭台銘昨 (4) 日出席鴻海研究院揭牌儀式，他致辭時表示，台灣不能只有一座護國神山，鴻海正在往下一代組裝業發展，不能趕上台積電 (2330-TW)，但至少要看到台積電的方向盤。閱讀全文...

〈2020 車市統計〉全年掛牌數突破 45 萬台 睽違 15 年首見

去年台灣車市銷售數據昨 (4) 日出爐，12 月單月新車掛牌數達 45505 台，月減 1.8%、年減 0.9%，使全年總掛牌衝上 457435 台，年增 4%，是睽違 15 年再次見到 45 萬台以上的車市規模，前 10 大汽車品牌多數成長，又以福特靠著二大車款熱銷，品牌年增 38.9% 奪下品牌年度成長王，僅裕日車 (2227-TW)Nissan 和 Honda 較去年同期衰退。閱讀全文...

中芯陷入羅生門 許可證有無取得各有看法

周一 (4 日)「科創板日報」報導指出在獨家確認後，中芯國際 (981-HK) 的成熟製程關鍵供應已取得出貨許可證。該報得到的消指出，取得許可證的產品包含 EDA、設備和材料等。但同日稍早則有科技電子平台直指中芯取得許可證的消息可能不實，一時間中芯有無取得半導體的出貨許可成為羅生門。閱讀全文...

股匯狂漲 台幣未守 28.5 元心理關卡 法人估 Q1 恐見 27.5 元

資金行情發燒，台股昨 (4) 日 2021 年開紅盤續寫新高，終場以 14902.03 點作收，收漲 169.5 點，新台幣盤中也續寫新高 28.065 元，儘管尾盤升幅收斂，終場仍升值 8.4 分，收在 28.424 元，台灣央行未強守 28.5 元心理大關；隨著新台幣持續朝 28 元整數關卡靠攏，法人認為，第一季新台幣有機會挑戰 27.5 元價位。閱讀全文...

力晶旗下晶合集成啟動上市輔導 爭取今年科創板 IPO

中國安徽監管局近日發布，力晶轉投資合肥晶合集成電路 (晶合集成) 上市輔導備案資訊，如果進展順利，將於科創板上市。閱讀全文...

晶電趕在合併前提列資產減損 39.6 億元 影響去年 EPS 3.7 元

LED 大廠晶電 (2448-TW) 昨 (4) 日公告，進行資產減損，預估將認列無形資產及其他資產減損合計約 39.6 億元，影響去年每股純益約 3.7 元，趕在與隆達 (3698-TW) 合組的富采投控上市前打消呆帳。閱讀全文...

全宇昕：MOSFET Q2 起漲價 今年營收增幅上看 15% 續創高

MOSFET 廠全宇昕 (6651-TE) 預計 2 月上旬掛牌上櫃，董事長李建慶指出，由於晶圓代工產能持續緊張，導致成本上揚，預計第二季前將成本轉嫁給客戶，全年在網通產品帶動下，營運持續成長，法人估，全宇昕今年營收年增 15%，續創新高。閱讀全文...