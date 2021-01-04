台股開紅盤內外資捧場 鎖定鴻海大買6.3萬張

台股開紅盤日大漲 196 點，帶領指數攻上 14902.03 點歷史新高，三大法人同步鎖定鴻海大買 6.3 萬餘張，而受惠於運價翻揚的航運股則遭外資反手調節，其中三大法人更聯手賣超長榮大砍 1 萬餘張。

台股今 (4) 日在內外資聯手拉抬下，大漲近 200 點，其中外資買超 233.05 億元、自營商也買超 32.81 億元，投信則逆勢賣超 14.51 億元，三大法人合計買超 251.35 億元。

外資今天買超目標鎖定權值股，大買鴻海 4.6 萬張居冠、日月光與欣興分別獲買超 1.6 萬餘張，中鋼與台積電也分別獲外資買超 1.3 萬餘張、1.2 萬餘張。

至於今天股價持續漲停的長榮，反遭外資調節 8591 張、中工、台玻也分別遭調節 7760 張、7294 張、中纖與華航分別遭賣超 6275 張、6042 張。

自營商買超標的除鎖定街口布蘭特 (3.2 萬張)、元大 S&P 石油 (7970 張)、元大台灣 50 反 1(7637 張)、元大滬深 300 正 2(3089 張) 外，也出手買超鴻海 1.6 萬張。

賣超前五大標的則包括元大電動車 N 賣超 7461 張、街口 S&P 黃豆 3876 張、華邦電與聯電分別遭賣超 3782 張、2959 張，富邦台灣 50 加權反 1 遭調節 2857 張。

投信部分，買超前五大分別為中鴻 9837 張、新纖 8306 張、景碩 1378 張、鴻海 1070 張、裕民 855 張；賣超前五大分別為聯電 13722 張、友達 7878 張、群創 5490 張、華航 3399 張、旺宏 2594 張。