台股續登高劍指萬五 外資歸隊回補233億元 三大法人買超251.35億元

外資買盤今 (4) 日歸隊，帶動台股開紅盤續寫新高，台積電、聯發科連袂創天價，鴻海強漲逾 8%，加權指數終場大漲 169 點，收在 14902 點，直逼萬五大關，成交量能也爆出 3457 億元，創史上第四大，三大法人合計買超 251.35 億元，其中，外資加碼回補 233 億元。

觀察籌碼面，外資已連三買，今天再加碼買超 233.05 億元；投信賣超 14.51 億元；自營商與外資同調，共買超 32.81 億元，三大法人合計買超 251.35 億元。

市場預期，台積電將持續擴增先進製程產能，並投入下世代研發，今年資本支出上看 200-220 億美元，在大量買盤進場推升下，台積電開紅盤延續漲勢，一度衝上 540 元，終場以 536 元作收，續締新猷，市值攀升至 13.89 兆元。

鴻海研究院上午舉行揭牌儀式，創辦人郭台銘致詞時指出，台灣要多幾個護國神山，鴻海至少要能看到台積電的方向盤，與此同時，鴻海吸引資金進駐，一度漲逾 8% 衝上 100 元關卡，創 3 年新高，終場收 99.9 元，鴻家軍也氣勢如虹，包括榮創、乙盛 - KY、廣宇及天鈺等均亮燈漲停。

聯發科今日買氣熱絡，股價最高衝上 798 元，終場收 792 元，一舉創下歷史新高，市值約 1.26 兆元緊追鴻海。大立光強勢上漲約 5%，高點衝到 3355 元，重新站回月線，為 7 日即將登場的法說會暖身。

受惠海運市場火熱，貨櫃三雄開紅盤帶量上攻，長榮衝上漲停價 44.75 元，寫下 1999 年 5 月以來的新高；陽明無懼列為警示股，開盤仍跳空開高，直奔漲停價位 32.15 元，創 2005 年 3 月以來新高；萬海同樣漲約 8%，終場收 57.1 元。