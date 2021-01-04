投資美股 選對投資工具很重要

看到美國尖牙股股價直直漲，很心動，想要進場布局，但又想到交易介面及個股資訊都是英文，個股報價也不即時，卻是很頭痛。其實，現在只要善用券商推出的全中文化美股 APP，也能讓投資美股就像台股一樣簡單！

投資獲利講求資產配置是否得宜，而美股是全球股市龍頭市場，眾多企業均是聞名全球的知名公司，包括蘋果、特斯拉、亞馬遜、臉書、微軟、網飛、嬌生、沃爾瑪等企業，即使今年歷經新冠疫情衝擊，市值也能夠屢創新高，獲利表現亦相當亮麗。因此，講求多元化投資的時代來臨下，美股已經成為資產配置中不可或缺的一環。

不過，對於國人而言，投資美股比台股難度高，除了語言、交易時段之外，美股即時報價、財經訊息、市場規則、稅務問題等等，都讓有意布局美股的投資人打退堂鼓。尤其是美股無漲跌限制，掌握即時報價成為投資獲利的重要關鍵，然而，取得美股即時資訊成本相當昂貴，目前國內券商或財經網站多僅提供延遲 15 分鐘的美股報價，否則投資人就必須自己透過國外網站，才能查詢到最新美股財經資訊，且資訊種類繁多未分類，耗時也耗心力。

善用日盛 Smart 美股通 美股交易簡單上手

作戰講求兵貴神速，投資美股亦是如此，必須掌握分秒，因為短短 15 分鐘，美股極有可能發生天翻地覆的變化。也因此，日盛證券花了近兩年時間，花下重金與時間研發，並與美國芝加哥期權交易所 (CBOE) 合作，推出日盛 Smart APP「日盛美股通」，提供美股即時報價，是國內首家提供此功能的券商，讓國人透過手機即可使用即時的美股報價，下單買賣美國個股。

不僅報價即時，個股資訊也是如此，舉凡個股有新的公告訊息，也會同步顯示，更重要的是，介面設計、個股資料、個股新聞等訊息，均全部轉譯為中文，讓國人投資美股不再有語言障礙的痛點。同時，使用介面也很便利、簡單，不僅可以邊閱讀個股訊息、邊追蹤美股即時報價，個股報價頁面更可直接連結下單，並且馬上試算買賣交割金額及銀行餘額，例如買 100 股蘋果，必須交割多少錢、銀行內還有多少錢，都能清楚了解。

此外，日盛美股通還提供庫存股票的即時價格計算功能，方便客戶了解庫存股票的最新市值。舉例來說，如果設定蘋果漲 10% 停利、虧損 5% 停損，透過庫存損益計算，可以隨時查看蘋果庫存股票部位的損益情況，一旦達到預設的停損、停利點，不用動手計算，即可直覺式看損益數字決定賣出與否，此項功能對於常常忘記買入價位而無法精算損益的人，相當實用，某種程度而言，也具有半自動的紀律投資功能。

「日盛美股通」四大優勢

美股通 APP 好康回饋投資人

為了鼓勵投資人了解「日盛美股通」的便利設計與功能，凡是日盛證券複委託客戶，只要有交易，均可免費使用「日盛美股通」，讓投資美股就如同台股一樣簡單上手。

同時透過日盛證券複委託，美股投資人還享有該公司投顧團隊所提供的專業服務，包括嚴選投資標的、嚴格控管產品風險，提供趨勢研判、重大事件通知等即時訊息。其所提供的金融商品種類也相當齊全，讓投資人可以根據需求及風險屬性，做好最佳的資產組合配置。

日盛證券指出，今年 11 月新推出「日盛美股通」，以解決美股投資難題，備受投資人青睞，推出後，市場詢問度相當高。展望未來，日盛證券將持續以解決國人投資痛點為出發點，研發科學化、人性化、便利化及簡單化的金融科技創新服務。

日盛證券溫馨提醒投資人, 春節假期即將來臨，美國股市方面，2/10、11、12、16 正常開市；2/15 休市。