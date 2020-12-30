美股2020年兩大輸家是這兩檔 市值大跌逾1000億美元

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，美股在 3 月份暴跌，不過隨後持續上漲，創下歷史新高。不過，有報導指出，美國最大能源公司埃克森美孚 (XOM-US) 和美國第三大銀行富國銀行 (WFC-US) 是 2020 年股市中的兩個最大輸家。

數據顯示，埃克森美孚和富國銀行的股價在今年分別大跌了 40% 和 45%，兩家公司的市值也分別下跌了約 1200 億美元和 1000 億美元，比美國其他公司在今年所遭受的損失都高。兩家公司均來自標普 500 指數成份股中表現最差的類別，標普 500 指數今年上漲近 15%，不過能源類股暴跌 37%，金融類股下跌 6%。

2020 年也是埃克森美孚有史以來最差的年度表現，主因在於沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的油價戰，以及疫情衝擊原油需求，使得油價在 4 月份首次跌至負數。油價仍舊低迷，需求仍具不確定性，迫使埃克森美孚本季度減記近 200 億美元資產。

Raymond James 分析師 Pavel Molchanov 擔憂，如若該公司沒有出售資產或發行債務，恐怕將無法向投資者支付股息。

而富國銀行的情況也同樣糟糕，在持續的監管醜聞和美聯準會 (Fed) 近期下令解除銀行禁止回購股票命令的情況下，該公司的股價暴跌程度是今年所有值超過 1000 億美元的公司中最糟糕的。

埃克森美孚的市值在 2007 年達到峰值的 5250 億美元，如今降至約 1,750 億美元。富國銀行的市值則是從 2018 年初的 3200 億美元高位，降至約 1230 億美元。

根據威爾希爾總價值指數 (Wilshire Total Value Index) 顯示，儘管今年美國股市的市值大增將近 6 兆美元，但標普 500 指數成分股中，今年僅有 300 家的市值攀升。