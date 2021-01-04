〈美股盤前要聞〉2021年首個交易日 美股期貨走升

在歷經震盪的一年後，道瓊、標普指數在 2020 年封關日續登歷史新高。在今日 (4 日)2021 年第一個交易日，美股期貨走升。

1. 新年首個交易日 美股期貨走升

由於市場對新冠肺炎疫苗的樂觀情緒，道瓊、標普指數在 2020 年封關日續登歷史新高，並以驚人的全年漲勢封關。美股期貨在週一 (4 日) 首個新年交易日中走升，道瓊期貨漲 0.60%，標普 500 期貨漲 0.56%，斯達克 100 期貨漲 0.48%。

華爾街週四告別了因新冠疫情引爆的最動盪一年，2020 年年初新冠肺炎自中國向外蔓延，各國陷入封鎖、封城狀態，經濟活動陷入停頓，美股自 2 月和 3 月急劇下跌，數度熔斷。

隨著聯準會宣布降息近零利率、無限量化寬鬆 (QE)、美國政府推出刺激法案、發放全民紓困金等措施提振經濟，美股主指自 3 月低點觸底反彈，而新冠疫苗在年底陸續問世，帶動美股屢刷新高。

那斯達克指數於 2020 年漲 43.6%，創 2009 年以來的最佳年度表現，標普年增幅達 16.3%，道瓊年漲 7.3%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 認為，隨著一月出現更多風險要素，2021 年股市預期將會持續成長，但是成長的幅度恐將減。

儘管一些策略師預計 2021 年初會出現回調，但市場普遍認為股市將在 2021 年結束時走高，對標準普爾 500 指數在 2021 年底的平均預期為 4056 點。

2. 特斯拉去年 Q4 交車量再創歷史新高

週六 (2 日) 特斯拉 (TSLA-US) 公布 2020 年第四季全球交車量報 180570 輛，創下新高紀錄，但全年交車量則略低於馬斯克先前所述的 50 輛目標。特斯拉在週一盤前交易中上漲 3.16%。

特斯拉 2020 年第四季交車了 180570 輛，超過 2020 年第三季創下的歷史紀錄 139300 輛，而 2020 年全年交車量 499550 輛則比 2019 年的 367500 輛成長了 35.9%。

特斯拉目前仍在加緊提升產量，來滿足全球對電動汽車不斷成長的需求，特斯拉表示，上述交車數據是略為保守之預估，最終交車量可能會有所不同，幅度可能達 0.5% 或更大。

3. 比特幣急速摔落 3 萬美元下方

進入新的一年，投資人才剛慶祝比特幣再創新高，突破 34000 美元之際，亞洲時間周一 (4 日) 傍晚，比特幣價格已經跌破 3 萬關卡，直線下落至防守 29000 美元價位。

台北時間下午 15:00 左右，比特幣遇上新一波急殺，至 18:30，依 Coindesk 報價，比特幣價格已經摔至 28880 美元，24 小時跌幅逾 13%。

相較於去年後半年的強升，比特幣今天的單日跌幅，來到去年 3 月 12 日之後最大。基於在過去一年中，比特幣漲幅已超過 300%，仍引發許多比特幣泡沫即將破裂的憂心。

4. 航空業全球客運量跌回 1999 年水平

據旅行數據和分析公司 Cirium 的報告顯示，航空業客運量的成長已超過了 20 年，但是，在新冠肺炎疫情及其隨後帶來的影響下，在短短幾個月內就抹滅了 21 年來的全球客運量的成長，使 2020 年的客運量下跌到 1999 年的水平。與去年相比，2020 年客運量預估大跌 67%。

在 2020 年，全球僅記錄了 2.9 兆公里的客運收益公里數 (RPK)，遠低於 2019 年的 8.7 兆 RPK。Cirium 的數據顯示，從 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 20 日期間，航空公司共運營了 1680 萬次航班，遠低於 2019 年同期的 3320 萬次。

Cirium 也表示，疫情衝擊下，有 40 多家航空公司完全停止或暫停運營，專家們預計 2021 年會有更多的航空公司倒閉。與 2019 年相比，國際航班下跌了 68%，而國內旅行下跌了 40%。

5. 歐股新年全面走高

歐股週一迎來 2021 年第一個交易日，英國脫歐協議和新冠疫苗兩大利好，在新的一年持續增強市場對於經濟反彈的樂觀預期，帶動歐股全面走高。

截至台北時間晚間 18 時許，泛歐 STOXX 600 指數漲 1.24%，觸及去年 2 月以來最高，德國 DAX 指數漲 1.38%，法國 CAC 指數漲 1.79%，英國 FTSE 100 指數漲 2.7%。

英國今日展開疫苗接種計劃，啟用首批由阿斯利康和牛津大學合作開發的新冠疫苗，以因應近期確診數上揚的情況。

英國政府表示，現有超過 50 萬劑阿斯利康疫苗可供使用，待監管當局對首批疫苗進行檢查後，未來幾週或幾個月內將輸出數千萬劑疫苗。