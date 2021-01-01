疫情、政治壓力成營收威脅 各大藥廠2021年起漲美國藥價

路透獨家報導，根據藥廠與醫療研究公司 3 Axis Advisors 分析的數據，包括輝瑞 (Pfizer) (PFE-US)、賽諾菲 (Sanofi SA) (SNY-US) 和葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline Plc) (GSK-US) 在內的藥廠計畫 1 月 1 日起調漲 300 種藥品以上的美國售價。

由於新冠疫情爆發將減少大眾就診次數，一些藥品需求下降，對藥廠帶來衝擊，且藥廠還必須應對川普政府制定的新藥降價規定，必須根據國際藥價抑制藥物價格，這些都降低藥廠的獲利能力。

3 Axis 表示，這些藥廠將調漲藥品價格 10% 以下，目前藥廠最大漲幅是輝瑞和賽諾菲，大致調漲 5% 或以下。

3 Axis 是一家顧問公司，與藥劑師團體、健康計畫與藥品定價和供應鏈問題的基金會合作。

3 Axis 指出，葛蘭素史克確實將 2 種疫苗 (帶狀皰疹疫苗 Shingrix 和白喉、破傷風和百日咳疫苗 Pediarix) 價格分別調漲 7% 和 8.6%。

Teva (Teva-US) 藥廠調漲 15 種藥品，其中包括治療罕見神經疾病的 Austedo 和哮喘類固醇 Qvar，這兩者 2019 年合併銷售額超過 6.5 億美元，這回也分別調漲 5% 和 6%。另外，Teva 也將肌肉鬆弛藥 Amrix 和嗜睡症治療藥 Nuvigil 在內的某些藥物調漲高達 9.4%。

其他藥品價格調漲消息預計 1 月初將陸續公布。

根據 3 Axis 的數據，各大藥廠已調漲 860 種藥品以上的價格，漲幅平均 5%。以漲價幅度和受影響藥品數量兩方面來看，自 2015 年以來，藥品調漲速度已大幅放緩。

輝瑞計劃調漲 60 多種藥品價格 0.5％至 5％，包括暢銷藥品類風濕關節炎治療藥 Xeljanz 和抗癌藥物 Ibrance 和 Inlyta 等漲幅 5%。

輝瑞表示，旗下所有藥品組合的藥品定價均調漲約 1.3%，符合通膨。

輝瑞發言人 Amy Rose 表示，「這種適度的調漲是必要的，以支持公司能持續開發新藥並將突破的成果提供給需要的病患。」他指的是輝瑞與 BioNTech 合作開發的新冠疫苗。

法國賽諾菲發言人 Ashleigh Koss 表示，計畫將多種疫苗調漲價格 5% 以下，預計 1 月稍晚將宣布更多價格調漲的消息，但所有漲價都不會高於美國健康開銷費增加率 5.1%。

川普在 2016 年時的競選核心承諾之一就是大幅削減美國處方藥價格，因為美國藥品依市場自由定價制度，因此藥物價格通常高於受政府直接或間接控制的國家。

已當選拜登總統也誓言削減藥品成本，並允許美國政府的醫療保險計畫 Medicare 可協商藥品價格。他獲得國會民主黨人支持以通過此類立法。國會預算辦公室表示，2029 年之前，該產業可能因此損失 3000 億美元。