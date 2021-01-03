〈觀察〉掌握疫情歷史機運 提升直接金融成產業升級燃料

2020 年面對這場百年不曾見過的嚴峻疫情衝擊，台股全年卻大漲超過 2700 點，創下 2009 年、金融海嘯之後單年最高漲點。但低利環境下，對金融業來說，未來可預期的低利差將是不可逆的趨勢，在政府推動資本市場三年大計之際，誰能掌握高附加價值率的直接金融業務，成為提供產業升級的燃料，將可支撐起金融業新的獲利動能。

從美中貿易戰開始，逐步開啟了生產鏈重組的開端，再加上台商回流，直到 2020 年，新冠疫情大爆發，台灣的防疫成功以及半導體產業發展的傲人成績，使得台灣更吸引國際投資人的關注與興趣，資本市場出現前所未見的榮景。

台股今年雖然頻創新高，但 IPO 明顯放緩，下半年雖有回溫，但長期比重偏低的直接金融業務，仍然可以看出資本市場的潛在問題，健全的市場，需要直接金融穩健成長，才可以提供來自海外流入的資金，有長期停駐在台灣資本市場的獲利誘因。

台灣因為疫情防範得宜，除了疫情爆發初期民生消費急凍以外，可說是全球少數生活相對正常的國家，但許多國家藉此疫情，擴大規模地力推振興方案，大量投資未來，台灣不可不跟進掌握難得的疫情歷史機運，趁資金寬鬆、台股大好，發展產業升級，提升直接金融，就是重中之重的機會。

金融業要扮演的角色就相當重要，尤其新台幣面臨極大的升值壓力，相對地也就是外幣資產承受極大的匯損風險，因此，金融業若能趁 2021 年促參動能續旺，台股將有創新板、戰略新板，國發會將可投資可轉換公司債、財政部也推動百億創投之際，從投資面來協助企業獲得復甦期所需要的擴張資金，或是設計新的投資金融商品，正好可減少資金對海外投資的依賴與風險，也可提升直接金融業務，誰能掌握先機，就能伴隨著彎道超車的機會。