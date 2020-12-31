南韓2020年CPI年增0.5% 連續兩年未達1%

根據南韓統計廳於週四 (31 日) 公布最新數據，南韓 2020 年的消費者物價指數 (CPI) 報年增 0.5%，是 1965 年起統計以來，首度發生連兩年漲幅未達 1% 。2019 年的 CPI 報年增 0.4%。

2020 年受到新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響，原油價格下滑、石油類產品的行情也隨之走低。另外在防疫政策的影響下，外食及休閒娛樂等與個人服務有關的價格上揚幅度也受到限制。

2020 年的服務物價指數漲幅只停留在 0.3% 的低水準。其中，個人服務物價上漲 1.2%、是 2012 年 (1.1%) 以來最低水準。公共服務因疫情相關紓困政策及教育相關的政策援助，下滑 1.9%。

商品物價年減 0.9%。其中，農畜水產品上揚 6.7%、工業產品下滑 0.2%、水電瓦斯下滑 1.4%。

不含變動較大的農產品及石油類的核心 CPI 年增 0.7%，出現 1999 年 (0.3%) 以來的低水準。

另一方面，2020 年 12 月的 CPI 年增 0.5%，連續三個月未能達到 1% 水準。

近幾個月的 CPI 上揚率逐漸加快，6 月報 0.0%、7 月報 0.3%、8 月報 0.7%、9 月報 1.0%。然而 10 月由於政府針對手機帳單提供補助，11 下滑 0.1%。