英鎊升！英下議院以壓倒性票數 通過脫歐貿易協議

英國與歐盟在 12 月 24 日平安夜達成了脫歐貿易協議後，週三 (30 日) 英國國會進行表決，英國下議院以壓倒性票數通過該協議，英鎊兌美元應聲上揚。

加入歐盟約 47 年後，英國於 2020 年 1 月 31 日正式離開歐盟，英國成為有史以來第一個離開歐盟的國家。上週四 (24 日) 英國與歐盟已達成脫歐貿易協議。週三 (30 日) 英國國會將對該協議進行表決。

截稿前，英國下議院以 521 票對 73 票支持通過該協議，目前該協議送至上議院進行表決，外界預料將如期通過表決，從而成為法律。(持續更新)

歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 和歐洲理事會 (European Council) 主席米歇爾 (Charles Michel) 週三稍早於法國簽署英國脫歐貿易協議，該協議已送往倫敦，等待英國首相強生簽署。

歐盟首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 稱，隨著新協議的簽署，我要感謝歐盟委員會、英國特別工作團隊、歐盟理事會和歐洲議會中的所有成員。

最大反對黨工黨仍支持該協議，但工黨和執政保守黨中仍有一些「反叛」議員。蘇格蘭首席大臣施特金 (Nicola Sturgeon) 亦持反對意見，認為脫歐貿易協議違背了蘇格蘭人民的意願，英國政府在漁業問題上沒有兌現承諾。

這項暫時性質的貿易協議預計將於元旦實施生效，意味著英國自 1 月 1 日起，將完全實現全面的政治和經濟獨立，並為英歐雙邊提供「零關稅、零配額」的貿易關係。

台北時間週三晚間 11 時 20 分許，英鎊兌美元上漲 0.76% 至 1.3603 美元。