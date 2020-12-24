南韓股市升破2800關卡 再創歷史新高

南韓股市周四 (24 日) 大漲，綜合股價指數 (KOSPI) 首度突破 2800 關卡，再創歷史高點。

韓股周四開盤漲 0.1% 報 2762.60 點，不久之後就突破 14 日創下的盤中前高 2782.79 點，下午漲幅擴大，收盤上漲 47.04 點或 1.7%，報 2806.86 點。

分析師指出，自從南韓國務總理丁世均表示，已經與美國輝瑞公司及嬌生 (Johnson & Johnson) 旗下 Janssen 購買了更多 COVID-19 疫苗之後，韓股就保持強勢。市場預計，擴大對疫苗的購買，將有助之後的經濟復甦。

南韓上個月與阿斯利康的 COVID-19 疫苗達成協議，還預計下個月和 Moderna 的疫苗簽署協議。

另一方面，外資大肆購買大型藍籌股，更加大漲幅。Kiwoom Securities 分析師 Seo Sang-young 表示，外資和法人青睞 LG Chem、三星電子和 SK hynix 等領頭羊，進一步推升漲幅。他認為，買盤很大程度受到下週預計發放股息的影響。

三星電子今大漲 5.28%，至 77800 韓元，第二大晶片製造商 SK hynix 上漲 1.72%，至 118000 韓元。

韓元也隨股市上揚，美元兌韓元報 1103.0，韓元升值 4.9 元。