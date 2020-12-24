〈美股盤前要聞〉英國脫歐協議即將敲定 美股期貨小漲

多家媒體報導，英國和歐盟已敲定脫歐後的關鍵性貿易協定，並敲定於週四 (24 日) 正式宣告。美股今日平安夜提前三小時收市。美股期貨在週四呈現上漲。

1. 英國和歐盟已敲定脫歐後的關鍵性貿易協定

在歐洲股市預期英國將宣布脫歐協議而走高之後，美股期貨在週四小漲。道瓊期貨漲 0.21%。標普 500 期貨漲 0.23%，斯達克 100 期貨漲 0.15%。

據《法新社》報導，原本雙方談定之後，準備在周三對外宣布，而且幾家英國報紙的頭版已經宣布總理強生 (Boris Johnson) 的勝利。不過歐盟成員國對文本有很多疑問，致使外交管道整夜持續進行。

新協議據稱長達 2000 頁，英歐雙方仍需在 12 月 31 日前，讓這份協議獲得立法機構的批准，英國國會預計 30 日召開緊急會議。歐洲議會在今年年底之前不會進行投票，但可以選擇暫時實施該協議，直到 2021 年再投票。

這一協議最大的成功，是維持歐盟和英國的貨物零關稅貿易，同時涵蓋警務和安全合作等問題，英國媒體多數定位為強生的個人勝利。

2. 美國迄今 100 萬人接種疫苗 年底目標 2000 萬人恐難達成

截至週三早上，美國接種新冠病毒疫苗第一劑的人數甫超過 100 萬人，這與美國政府力拼年底前接種國人達 2000 萬人的目標相差甚遠。

目前美國已經核准 2 款新冠病毒疫苗可作為緊急使用，但要終結美國這場疫情的最大阻礙是讓全美 3.31 億人接種。截至美東週三上午 9 點，美國疾病管制局 (CDC) 數據顯示，美國僅施打 1008025 劑疫苗，距離 12 月初的估計差了 1900 萬劑，若想實現目標，美國需到 12 月 31 前每日接種 210 萬人以上。

根據 CDC 數據，目前核准緊急使用的輝瑞疫苗和 Moderna 疫苗已經合併出貨全美 9465725 劑。

3. 中國網路監管趨嚴 蘋果將刪 App Store 數千款遊戲

華爾街日報 (WSJ) 報導，隨著中國政府加強審查遊戲等軟體內容，蘋果 (AAPL-US) 本月警告中國軟體開發商，有上千款遊戲恐面臨淘汰。蘋果今年來已下架逾 9 萬款軟體，間接暴露出服務業務越來越容易受到中國政策影響。

自 4 年前開始，中國政府便要求遊戲等軟體在發布需先獲得政府許可，但開發商可以在蘋果 App Store 中規避此政策。但隨著中國加大網路監管力道，包含 Tripadvisor 等其他 100 多種軟體都遭刪除。

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室表示，被刪除的都是非法軟體，但該單位並未說明 Tripadvisor 或其他大多數中國開發商的軟體違法的細節。

4. 微信禁令被法院叫停 川普政府要求駁回訴訟

川普發布的微信 (wechat) 禁令遭法院叫停之後，美國政府持續出招，要求法院駁回微信用戶的訴訟。

美國總統川普於 8 月發布針對微信的使用禁令，引發美國用戶不滿提起訴訟，並成功說服法院暫時叫停禁令。川普政府已經提起上訴，預計明年 1 月份進行裁決和聽證。

川普做出禁令的理由是，中國政府有能力透過這一應用程式獲得數據，從而引發國家安全擔憂。美國政府指出，國家安全政策是由總統及國會來掌握，法院沒有管轄權，來暫停這些行政命令。

5. 中國跟進暫停英國往返航班

英國政府週三 (23 日) 宣布又發現另一種傳染力更高的變種新冠病毒後，中國外交部週四 (24 日) 決定參考多國做法，暫停中英往返航班，並視後續情況調整管制措施。

外交部發言人汪文斌週四於例行記者會上表示，考慮到變種病毒的特殊性及可能帶來的影響，為了保障中國與海外人員健康往來，充分評估後決定參考多國做法，暫停中英間的往返航班。

中國外交部並未公布禁令實施期限，僅表示將密切關注事態發展，並視情況調整限制措施。

英國日前宣布發現變種新冠病毒毒株後，迄今全球已超過 40 個國宣布對英國採取航空限制措施，包含德國、法國、愛爾蘭、義大利、