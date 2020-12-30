出口商封關前狂拋匯 台幣連三升創逾9個月最大量

2020 年即將封關，台北股匯今 (30) 日再度上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率在出口商瘋狂拋匯下，一度強升逾 4 角，來到 28.095 元，平昨天的 23 年半新高紀錄，央行尾盤按慣例調節，台幣收幅收斂，收 28.507 元，匯價連 3 升，台北及元太外匯市場總成交值爆出 23.655 億美元，創下逾 9 個月來的最大量。

外資持續加班敲進台股，今天大舉買超 267.21 億元，推升指數終場大漲逾 200 點，收 14687 點，改寫歷史新高紀錄。新台幣兌美元匯價同樣上演激情戲碼，為讓年底財報不要太難看，出口商持續大舉拋出美元，外資也同步加大匯入力道，帶動台幣逐步往 28 元整數關卡靠攏。

新台幣兌美元今天盤中再度升破 28.1 元關卡，觸及 28.095 元，升值 4.2 角，但市場普遍預期，央行近日仍會重兵防守 28 元關卡，台幣尾盤遭調節後，沒收大部分的升幅，以小升 0.8 分、28.507 元作收，連續 3 個交易日走升。

股匯市場明天即將封關，台北外匯市場因此爆出巨量，成交值高達 21.79 億美元，加上元太外匯總成交金額達 23.655 億美元，創今年 3 月 20 日以來、逾 9 個月最大量。

由於美元走弱，帶動非美貨幣普遍走升，日圓、韓元、泰銖分別升 0.43%、0.39%、0.37%，離岸人民幣約升值 0.1%；英鎊受到與歐盟的貿易協議激勵，持續強升 0.73%，歐元同步升 0.16%。