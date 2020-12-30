貨櫃需求大增 陽明躍居Q4十大爆紅股榜首

Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布今年第 4 季網友最關注的台灣股市指標，根據瀏覽量成長幅度，運輸類股拿下三名，其中，受惠疫情加上年末電商旺季，貨運需求大增，讓陽明 (2609-TW) 榮登十大爆紅台股榜榜首，ETF 方面，則由元大高股息 (0056-TW) 拿下。

今年第 4 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股，依序為陽明 (2609-TW)、華邦電 (2344-TW)、華航 (2610-TW)、同致 (3552-TW)、中興電 (1513-TW)、漢磊 (3707-TW)、國碩 (2406-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮海運 (2603-TW)、日月光 (3711-TW)。

Yahoo 奇摩股市指出，第 4 季十大爆紅台股榜與前幾季明顯不同，運輸類股明顯受到青睞，除陽明外，華航因貨運業務支撐，成為疫情下全球少數獲利的航空公司，長榮海運也因航運復甦，股價創下掛牌 30 年來歷史新高。

記憶體大廠華邦電則因轉投資新唐併購 Panasonic 半導體事業部，營收大增，位居第二，加上產品漲價效益，營運動能強勁，此外，隨著經濟部擬修訂用電大戶條款，相關個股如中興電、國碩可望受惠，也受到股民關注。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市表示，元大高股息 (0056-TW) 在 10 月底除息，雖曾一度走跌，但在小資族存股心態帶動下，順利完成填息並穩坐 ETF 榜冠軍，而隨著股市頻創新高，投資人保守心態湧進避險指標，富邦 VIX(00677U)、元大台灣 50 反一 (00632R)，也分別搶下榜單第二、第四名，三、五名則是元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 ETF(00878)。