台積電亞利桑那州新廠主帥出爐 由Rick Cassidy出任執行長暨總經理

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 負責主導美國亞利桑那州廠主帥今 (30) 日出爐，公司內部公告，自即日起，由現任企業策略辦公室資深副總經理 Rick Cassidy 兼任 TSMC Arizona 執行長暨總經理。

台積電美國亞利桑那州廠將於明年動工，負責統籌人選近期備受各界關注，包括營運 / 先進技術暨光罩工程副總經理張宗生、晶圓廠營運副總經理王英郎等，都陸續被外界點名。

Rick Cassidy 於 1997 年加入台積電北美子公司，擔任客戶管理副總經理，並於 2005 年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長。2008 年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。

Rick Cassidy 在台積電服務超過 20 年，對無晶圓廠 IC 設計商業模式的蓬勃發展具重大貢獻，並為公司帶來創紀錄的成長。Rick Cassidy 科技業職涯以快捷半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 開啟，該公司後來被美國國家半導體公司 (National Semiconductor) 收購，他並升任為美國國家半導體公司副總經理暨軍事與航空事業部總經理，及總經理理事會聯合主席。

在進入半導體行業前，Rick Cassidy 曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟董事會的成員，該組織致力於推動全球半導體行業的發展。

台積電亞利桑那州新廠將採用 5 奈米製程技術，預計斥資約 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。