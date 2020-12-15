〈海運業新船報到〉陽明迎來2800TEU級新船 挹注東南亞線成長動能

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (15) 日於台船高雄廠舉行 2,800 TEU 級全貨櫃輪「好明輪」新船命名典禮，營運後將投入台港越南 THX 航線，陽明樂觀看待，隨著近期運費上揚趨勢，有助進一步提升在亞洲航線營運績效。

陽明指出，當前亞洲區間市場受惠於歐美航段需求大增，帶動亞洲區間航段運費上揚，越南更是東南亞市場的主力出口市場，好明輪營運後將投入台港越南 THX 航線。

陽明今年共有 6 艘 2,800 TEU 自有船與 3 艘 11,000 TEU 長租船交付，後續還有 4 艘 2,800 TEU 自有船、11 艘 11,000 TEU 長租船將陸續於明後年交付，陽明指出，此將有助於船隊汰舊換新，提升營運效能並降低成本，更利於船隊管理邁向智慧化、數位化。

好明輪是委由台船建造的 10 艘 2,800 TEU 級全貨櫃輪中第 6 艘，該船型可裝載約 2,940 個 20 呎標準貨櫃，配備有 353 個冷凍櫃插座，船舶全長 209.75 公尺，寬 32.8 公尺，滿載吃水 11.2 公尺，設計船速可達 21 節，採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能。

法人指出，東南亞線屬於循環航線，也是以現貨船為主，漲價效益反應最直接，陽明持續有新船投入，在東南亞線運價高漲之際，是主要受惠者之一。