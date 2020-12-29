今年IC設計業可望占整體IC產業產值32.9% 創歷史新高

研調機構 IC Insights 最新報告預估，今年 IC 設計產業產值將跳增 22%，使其在整體 IC 市場產值占比來到 32.9%，刷新歷史新高紀錄。

IC Insights 指出，2010 年至 2020 年間，IC 設計廠銷售額估將翻倍成長，由 635 億美元成長至 1300 億美元，在同期間，IDM 廠的 IC 銷售額預計僅將成長 30%，由 2043 億美元增加至 2657 億美元。

2002 年，IC 設計產業產值僅占整體 IC 市場的 13%，到了 2016 年已成長至 30.6%，但隨著 2017、2018 年記憶體市場產值大幅飆升，導致 IC 設計產業在整體 IC 市場中占比下滑，2018 年甚至滑落至 25.8%，不過，去年記憶體市場表現疲弱，情況反轉，IC 設計產業占比一舉躍升 3.9 個百分點、達到 29.7%。

IC Insights 估今年 IC 設計廠銷售額將跳增 22%，其中，超微營收可望增加 28 億美元，但相較於 IC 設計廠，IDM 廠的 IC 銷售額預估僅將成長 6%。

IC Insights 預估，今年 IC 設計產業在整體 IC 市場產值占比將來到 32.9%，刷新 2016 年的歷史新高紀錄 30.6%。長遠來看，IC Insights 預期，IC 設計廠及晶圓代工廠將持續成為驅動整體 IC 產業發展的強勁動能。

