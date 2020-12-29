環球晶各尺寸產能滿到明年上半年 現貨價將全面調漲

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，各尺寸產能到明年上半年均維持滿載，營收可望逐季走揚，其中，12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲，估明年整體 ASP 可能略優於今年。

徐秀蘭表示，環球晶今年營運可望逐季攀高，表現符合預期，但受新台幣匯率強升影響，全年營收可能較去年減少。

徐秀蘭看好，2021 年營收同樣可望逐季走揚，總出貨面積可能接近、或持平 2018 年的歷史高點，但仍有匯率因素待觀察；在疫情加速數位轉型，及 5G、電動車等新應用需求帶動下，2022 年表現又會優於 2021 年。

環球晶目前 6 吋 (及以下)、8 吋與 12 吋產能均滿載，且到明年上半年都將維持滿載狀態。徐秀蘭指出，由於產能吃緊及匯率兩大因素影響，明年現貨價一定會漲，目前 12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲，預期明年 12 吋現貨價漲幅會最大。

整體而言，徐秀蘭指出，明年長約比重較今年下滑，現貨價則較今年成長，綜合兩因素影響，明年 ASP 不會與今年差異太大，可能略優於今年。

此外，對於產業庫存調整疑慮，徐秀蘭也說，持續與客戶確認是否有重複下單情況，但每個客戶都強調「真的沒有重複下單」。