〈焦點股〉11月營收助攻 IC設計族群匯集多頭人氣

台股今 (9) 日盤中高檔整理，晶圓雙雄台積電、聯電熄火，但 IC 設計族群 11 月營收普遍續揚，帶動股價走堅，包括創意、偉銓電、威盛等多檔亮燈漲停，瑞昱、義隆、力旺、敦泰、聯詠等也有 2-5% 的漲幅，持續匯集多頭人氣。

IC 設計族群業績表現不俗，偉詮電第三季營收、獲利分別創下歷史新高、次高，10 月回檔後，11 月再刷新紀錄，單月合併營收為 2.59 億元，月增 12.5%，年增 29.8%；累計前 11 月營收，較去年同期增加逾 1 成。

由於蘋果力推快充與 Type C，市場規模可望逐步成長，台灣 IC 開發業者積極搶食 20W 電源轉接器大餅，其中偉詮電、天鈺、通嘉等已通過國內外手機晶片廠認證，帶動今日股價聯袂攻上漲停。

ASIC 廠創意、智原 11 月營收因量產動能趨緩，皆較去年同期下滑，創意為 10.26 億元，年減 18.31%；智原約 4.84 億元，年減 3.78%。不過，法人看好年底迎來 NRE(委託設計服務) 認列高峰，加上認列案件屬先進製程，涵蓋 7 奈米、12 奈米與 16 奈米，訂單金額高，創意第四季營收有機會挑戰新高。

驅動晶片大廠聯詠受惠驅動晶片、SOC 需求同步強勁，11 月營收 75.79 億元，月增 0.15%、年增 38.19%，創下歷史次高；累計前 11 月營收 726.49 億元，年增 23.21%。由於 8 吋晶圓產能吃緊，加上後段封測成本上揚，聯詠產品包括大尺寸 DDI、TDDI(觸控季驅動整合晶片)、PMIC(電源管理 IC)、TCON(時序控制晶片) 等價格已全面調漲。

瑞昱 11 月合併營收 78.03 億元，月增 0.15%、年增 42.3%，改寫單月營收歷史次高。隨著遠距商機及宅經濟需求轉旺，瑞昱 WiFi 及藍牙晶片出貨強勁，車用及網路基建相關訂單明顯回溫。法人看好瑞昱第四季營收可望續寫新高，明年上半年營運展望也維持樂觀看法。

原相 11 月營收 8.49 億元，月增 5.93%、年增 36.1%，累計前 11 月營收 73.32 億元，年增 35.83%；受惠滑鼠、安防、TWS(真無線藍芽耳機) 等產品線需求強勁，原相 11 月營收續創新高，已連四個月寫新猷。