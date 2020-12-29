蝦皮母企Sea市值漲逾4倍 與比亞迪、拼多多同列今年亞洲三大飆股

疫情摧殘下，全球央行大力撒錢，加上政府力推財政刺激，使部分亞洲企業得以從中受惠，蝦皮購物的新加坡母企 Sea 集團、中國電動車大廠比亞迪以及電商平台拼多多成為今年亞洲企業市值飆漲最多的三大贏家。

1. 新加坡 Sea 集團

《日經亞洲評論》指出，Sea 集團市值今年以來已成長 450%，達到 1020 億美元，成為東南亞地區最有價值的上市公司。QUICK-FactSet 數據顯示，截至 12 月 22 日，在 2019 年底市值超過 100 億美元的 500 家亞洲主要企業當中，Sea 的市值成長率盤踞第一。

Sea 的三大主要業務如電商、線上遊戲和電子支付，均受惠於疫情帶來的需求成長，此外，該集團本月初甫獲新加坡的數位銀行執照，可望為集團釋放更多金融科技潛能，進一步推升股價。

2. 比亞迪

亞洲第二大贏家比亞迪今年市值成長 333%。隨著中國經濟自疫情復甦，比亞迪電動車交付量已大幅回升，相較於去年，其 11 月電動車銷量至少成長 1 倍以上，市佔率在中國電動車市場排名第一。

此外，隨著研發多年的「刀片電池」順利於今年問世，比亞迪在電池研發上的最新突破，有望增強投資人信心。比亞迪此前表示，刀片電池可將能量密度提高至少 30%，同時將原物料成本降低 30%。

3. 拼多多

以團購打折聞名、同時在那斯達克上市的拼多多，也是受惠於疫情期間需求激增的中國企業之一，今年市值幾乎成長 3 倍，達到 1700 億美元。

受惠於線上銷售，今年第 3 季，拼多多營收年增 89% 至人民幣 142 億元 (約 21 億美元)，淨虧損自去年同期的人民幣 23.4 億元，大幅減少至 7.847 億元。

DailyFX 駐新加坡策略師 Margaret Yang 表示，資訊科技無疑是 2020 年表現最佳的產業，鑑於疫情相關旅遊禁令及限制措施，對消費者行為和喜好產生長期影響，這項趨勢有望延續至明年。