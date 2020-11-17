蝦皮搶進電支戰場獲准 成首家新加坡商電支機構

金管會今 (17) 日宣布，已於上周五核准蝦皮支付申請專營電子支付機構業務，不僅是國內首家新加坡商來台申設的電支機構，也是外資首例。

金管會統計，目前我國共計有 5 家專營電子支付機構，及 23 家兼營電子支付機構 (含銀行、中華郵政股份有限公司及電子票證發行機構)。

金管會進一步表示，而蝦皮支付目前屬經濟部所主管的第三方支付服務業，因去 (2019) 年所保管代理收付款項日均餘額達到 31 億元，超過電支條例規範的 1 年日平均餘額 10 億元，故依電支條例第 3 條第 3 項及第 10 條第 1 項規定，檢具相關申請書件，向金管會申請專營電子支付機構業務許可。

銀行局副局長林志吉表示，蝦皮支付是新加坡商 Sea 集團 100% 持有的公司，目前資本額為 500 萬元，依照規定必須要達到 5 億元資本額，因此蝦皮支付將進行增資。蝦皮支付的會員數目前已超過百萬，未來支付須採實名制，蝦皮購物是蝦皮支付的獨家特約商店，且蝦皮支付將直接嵌在蝦皮購物 App 中使用，不會再獨立出另一個 App。

至於之前蝦皮購物曾傳出陸資爭議，林志吉表示，經了解，目前騰訊創辦人馬化騰持有蝦皮支付的持股只有 2% 多，沒有超過大股東持股 10% 的規定，因此不符合陸資定義。

金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，蝦皮支付公司未來可以經營的業務項目包括：代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。