〈電商擴跨境版圖〉蝦皮將拓展菲泰越三國經營 日本露天打入歐美

繼網家 (8044-TW) 今 (23) 日宣布擴大插旗東南亞 5 國電商市場後，蝦皮購物也表示，上半年旗下的「台灣跨境」平台已有數百萬件台灣商品銷往新加坡、馬來西亞和印尼，後續將持續拓展菲律賓、泰國及越南市場，而網家轉投資日本露天則宣布全球網站正式上線，新增日本商品可寄送到全球 13 個國家的跨境服務。

由於今年來台旅客銳減，蝦皮觀察到，疫情反而刺激品牌商加速線上轉型、拓展市場範疇，疫情前已有上萬個台灣品牌賣家加入「台灣跨境」平台，而在疫情影響的上半年，跨境店家數成長 2 倍。

蝦皮表示，統計上半年「台灣跨境」平台共有數百萬件台灣商品銷往新加坡、馬來西亞和印尼三個市場，樂觀看待至年底將可為品牌賣家帶來業績翻倍的貢獻，後續將持續擴展菲律賓、泰國和越南市場，為台灣賣家創造更多跨境商機。

蝦皮強調，在東南亞 7 國已有多年的市場經營數據，得以協助中小賣家智慧選品、並提供免費語言轉換、台幣撥款無匯差、自建物流系統、經營輔導課程和賣場維護自動串接等功能。

另一方面，擁有超過 6000 萬件日本商品的日本露天網站，今日也宣布全球網站正式上線，新增日本商品可寄送到全球 13 個國家的跨境服務。

日本露天執行長蘇芸表示，由於疫情期間跨境購物不易，而全球消費者多對日本商品喜愛，此次日本露天全球網站上線後，服務觸角除了亞洲，將一口氣延伸至北美洲和歐洲等 13 個國家，業績增添新成長動能，而亞洲國家空運平均將可在 7 個工作天內到貨，具高度競爭力。