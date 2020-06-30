惠譽：疫情衝擊下 亞洲企業債成為「墮落天使」風險升高

全球武漢肺炎 (COVID-19) 第二波疫情來襲之際，信評機構惠譽 (Fitch) 發出警告，受到疫情衝擊，亞太地區有不少公司債淪為墮落天使 (Fallen Angel) 的可能性升高。

「墮落天使」是指原來屬於投資級 (BBB - 以上) 的債券，由於企業經營狀況惡化或某些特殊事件發生，導致信用評級調降至較低的投機級 (BB + 以下)。

惠譽在報告中指出，36 家評級為 BBB - 最低投資等級公司債中，有 17 家距離降評不遠，其中更有 14 家公司債發行人已處於負面展望或負面觀察狀態。

惠譽表示，這 17 家距離降評不遠的企業債發行人共發行 1170 億美元的公司債，僅南韓 LG 電子等三家的前景相對穩定，預期將可以擺脫負面評級的敏感因素，但調整評級的空間仍有限。

另一家信評機構標普上月表示，受到疫情衝擊，全球面臨降評風險的企業及國家數被推升至歷史新高，近 2/3 的債券發行人面臨降評風險，已有 1287 檔債券被預警有降評的可能性。

惠譽表示，亞太地區也因疫情衝擊，將近 1/4 公開發行的公司債評級遭調降，但目前僅有一檔公司債遭降至次級投資等級 (sub-investment grade)。

惠譽分析師 Matt Jamieson 指出，隨著疫情擴大，短期內許多國家和企業將持續面對險峻的挑戰，尤其是印度，恐怕會新增更多的「墮落天使」，因為有 7 檔債券是印度政府相關的發行人，其評級與該國印度主權評級息息相關。