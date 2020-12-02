特定電池等9類含汞產品 明年元旦起禁止製造及進口

為順應國際加強汞管理趨勢，政府跨部會推動「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，環保署今 (2) 日表示，自明年 1 月 1 日起，9 類含汞產品將禁止製造及進口，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型及直管型螢光燈、化粧品等。

汞俗稱「水銀」，相當濃度下會對大腦及神經系統造成損害，並且損傷器官，為保護人類和環境免受汞危害，聯合國訂定汞水俣公約，並於 2017 年 8 月 16 日生效。

環保署指出，在公約生效前，我國已順應國際潮流，邀集衛福部、農委會、勞動部、經濟部等，推動跨部會「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，協力減少環境汞含量，計畫於 2016 年 6 月 27 日由行政院核定。

環保署說明，公約規定自明年 1 月 1 日起，加強 9 類含汞產品管制，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑 / 殺菌劑 / 局部抗菌劑、非電子測量儀器等。

針對這 9 項產品，我國在跨部會共同努力下，已全數完成修訂相關法令，規範明年起禁止製造及進口，與公約期程一致。

環保署表示，聯合國 2015 年設定 2030 年永續發展目標，議程中含括評估全球化學品管理發展趨勢，我國執行汞水俣公約已具初步成果，後續將持續透過跨部會及產學研攜手合作，促進化學品安全環境。