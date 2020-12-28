小米11發表前夕 宣布取消隨機附送充電器

周一 (28 日) 晚間小米 (1810-HK) 將推出年度旗艦機種 -「小米 11」。在新機推出前小米官方宣布小米 11 將取消隨機附送充電器，主要響應科技環保號召。這也是中國第一家宣布取消贈送充電器手機品牌廠。

在小米之前，蘋果 iPhone 12 系列率先宣布全系列不配送充電器和耳機。隨後三星向巴西主管機關遞交的文件顯示，即將推出的 Galaxy S21 系列，均不附帶充電器和耳機。

對於取消充電器一事，小米方面表示，小米 11 採用全新輕薄包裝，背後主因就是響應科技環保號召。

小米 CEO 雷軍指稱，「每天都有很多閒置充電器。這是你的困擾，也是環境的負擔，我們深知這一決定 (取消隨機附送充電器) 可能不被理解，甚至吐槽。在業產慣例和環境之間，是否有更好的解決方案？周一發布會聊聊。」

之前已有人爆料稱，小米 11 的包裝盒和 iPhone 12 的一樣薄，表示盒中的確無充電器。

而小米 11 系列計劃將於 12 月 28 日 19:30 正式推出，是全球第一款搭載高通驍龍 888 的智慧手機。

(圖片: AFP)

針對取消充電器作法，部份業界人士稱，Apple 決定取消在 iPhone 12 手機附贈充電器，對於使用者的影響其實沒想像中大，因為 iPhone 的充電規格十年如一。

但小米的充電標準卻花樣百出，沒有專屬充電器就根本不能享受小米的快充功能，所以如果沒附的話，就代表一定要額外購買。

華創證券則表示，蘋果已率先取消贈送充電器，若未來更多 Android 跟進小米的操作，第三方充電器市場將出現一波新商機。

