印度TWS Q3銷量年增逾七倍 小米、Realme占據二、三名

Counterpoint Research 今 (26) 日出具報告指出，第三季印度 TWS (真無線藍芽耳機) 市場，較去年同期跳增 723%，創單季新高紀錄，市占由印度當地品牌 boAt 居冠，小米、realme 則分別位居第二、三名。

Counterpoint Research 表示，由於上半年累積部分庫存，加上多款新品推出，以及 OnePlus、Vivo 與 Infinix 等新品牌廠搶進，推升印度市場第三季 TWS 銷售量大幅成長，且受惠疫情推升居家工作、遠距教學，市場規模持續擴大。

分析師 Shilpi Jain 指出，多數手機品牌廠已進入 CIOT(Consumer Internet of Things) 領域，透過豐富產品組合，擴大營運規模，尤其小米此次就憑藉 999 盧比的 Redmi Earbuds 2C，搶下季度最暢銷產品。

值得注意的是，由於蘋果 AirPods 銷售量增加，也拉高印度整體 TWS 的銷售單價，為 2019 年以來首次增加，展望未來，Shilpi Jain 認為，蘋果在此次 iPhone 12 系列中取消有線 EarPods，可望再進一步推升 AirPods 需求。