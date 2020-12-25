〈台經院看景氣〉營業氣候調查 11月製造業衝上近6年半高點

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點，製造業持續走高至 103.11 點，月增 1.91 點，呈連 7 月上揚態勢，並創 2014 年 8 月以來新高；而服務業微幅上揚至 96.84 點，月增 0.02 點；營建業為 109.23 點，月減 2.22 點，結束連 2 個月上揚態勢轉為下滑，但仍處歷史相對高檔。

台經院指出，儘管近期疫苗研發順利，已有多個國家展開接種，但初期數量有限，要符合群體免疫仍需要一段時間才能達成，疫情復發風險依然存在，不過，若後續施打成效良好，有助於降低疫情不確定因素，使整體製造業廠商看好未來半年景氣的比例超過上月。

就服務業而言，因國人出國旅遊業務與國外旅客客源仍不容樂觀看待，加上國旅補助力道有所降低，疫情疑慮也限縮部分公司聚餐需求，有近半的餐旅業者看壞未來半年景氣，其餘廠商則多以保守看待。

台經院院長張建一進一步指出，國際疫情蔓延主要是因新冠肺炎病毒變種，目前看來疫苗實驗效果還不錯，且產業明年展望仍佳，暫維持明年我國經濟成長率 4.01% 的預測值。

在本次製造業調查上，認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 39.6%，月增 9.3 個百分點，「壞」的比率為 16.1%，月減 6.9 個百分點，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工 10 業、機械設備業、運輸工具業和電子機械業皆看好當月景氣。

而整體製造業廠商對未來半年看好者增加 6.6 個百分點至 32.5%，看壞則減少 1.7 個百分點至 16.7%，廠商大多看好未來半年，僅印刷業、成衣及服飾業與皮革毛皮製品業看壞比例超過 60%。

服務業方面，除證券業與運輸倉儲業看好當月景氣的比例超過 80%，其餘廠商則多以持平看待；而未來半年以餐旅業和電信服務業看壞的比例較高，運輸倉儲業、保險業則看好未來半年。