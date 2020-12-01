11月台灣製造業PMI連五月擴張 速度三年來最快

中經院今 (1) 日公布 11 月台灣採購經理人指數 (PMI)，製造業與非製造業雙雙擴張，其中，製造業 PMI 連續 5 月擴張，達 61.2%，為 2017 年 3 月以來最快擴張速度，較上月增加 1.9 個百分點。

中經院院長張傳章分析，指數雙雙上揚有三大原因，一是美國大選落幕，不確定因素降低；二是疫苗有新進展，市場不再像以前一樣恐慌；三是雙 11 跟歐美佳節拉貨所致。

張傳章也提醒，疫苗進展、美中科技戰發展，以及歐美第二、第三波疫情是否能夠獲得控制，仍攸關 PMI 走勢。

此外，製造業六大產業 PMI 全數擴張，且未來 6 個月展望指數攀升 5.1 個百分點至 63.4%，為疫情爆發至今、今年 2 月以來最快擴張速度；中經院助研究員陳馨蕙表示，訪查時有業者形容，應該可以逐漸步出疫情陰霾了。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫指出，製造業 PMI 突破 60%，看起來很好，台灣外貿情況非常熱絡，主要產業對於未來半年展望也相當樂觀，全世界大概也只有台灣有如此表現；但要防止過熱，以及數據攀升至高點，會不會開始往下掉，是後續觀察重點。

至於 11 月非製造業經理人指數（NMI），在連續 2 個月擴張速度趨緩後，回升 0.4 個百分點至 53.8%，連續第 6 個月擴張；八大產業中，除了住宿餐飲業 NMI 持續緊縮，其餘產業均呈現擴張。