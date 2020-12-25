科創企業年度業績預告 半導體最亮眼

2020 年進入倒數階段，今年最紅的 A 股科創板的 209 家上市公司，已有 49 家搶先公布 2020 年全年業績預告，當中有 5 家表示不確定，剩下 44 家公司中，有 23 家有喜訊，這些業績告捷的企業主要分佈在電腦、通訊和其他電子設備製造業，軟體和資訊技術服務業和醫藥製造業。

這些產業中半導體產業業績成長幅度最明顯，當中以生產智慧音訊 SoC 晶片，並打進三星、小米、OPPO 供應鏈的恒玄科技，其業績預估漲幅是最高的。恒玄科技指出受到 2020 年下半年市場需求迅速恢復，預期今年純益年增將介於 152%～182% 間。

另一家生產光晶片及零組件、室內光纜、線纜材料的仕佳光子則出現轉虧為盈，今年前三季純益已達 3641 萬人民幣，而去年同期為虧損 459 萬人民幣，公司已預告今年確定能保持獲利。

(圖片: AFP)

不過也有不少企業今年將出現虧損，如有方科技、優刻得、三生國健等公司，預估今年可能呈現首度虧損，主要因為研發或銷售投入增加。

另一方面，今年 A 股 IPO 金額創下 10 年來新高，年增 8 成，居首功的就是科創板的貢獻，占了今年 A 股 IPO 金額約一半。

截至 12 月 25 日，今年以來滬深兩市共有 382 家企業 IPO，上市家數年增 9 成；其中主板、科創板、創業板、中小板上市的融資金額分別為 1188 億人民幣、2175 億人民幣、870 億人民幣、366 億人民幣。

勤業眾信指出，近年來中國資本市場經歷密集與嚴謹的改革，當中以設立科創板以及將新股註冊制從科創板擴展至創業板最為明顯。與去年比較，這兩個板塊今年成長也最為快速。

安永則表示，2021 年中國 IPO 市場將依舊保持活躍。從產業分佈來看，在排隊企業中多家獨角獸企業主要集中在科創板和創業板，這兩個板塊可望成為明年企業上市的主要管道。