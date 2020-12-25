兩道監管命令 貴州茅台早盤領跌白酒股

周四 (24 日) 晚間上海證交所突然對股王貴州茅台發出監管函，同時中國國家市場監督管理總局宣布，加強 2021 年元旦春節期間市場價格監管，其中直接提到加強茅台等白酒價格監管，一時間市場紛傳茅台變成白酒業的阿里巴巴。

貴州茅台一夜連遭兩大主管機關點名，周五 (25 日)A 股開盤開低 1.5%，連帶白酒類股均受累下滑。不過茅台跌幅一路縮小，截至上午 09:40 止，股價下跌 0.56%，每股暫報 1820 人民幣。

(圖片: AFP)

上海證交所突然針對貴州茅台提出監管，但沒有提到監管內容。而在前一天母公司茅台集團才以無償劃撥方式將貴州茅台的股票讓給貴州國資委備受市場關注。這無償轉讓占貴州茅台 4% 的股份，市值達 925 億人民幣。市場認為上交所應該是針對這筆轉讓進行調查。

值得留意的是，這不是茅台集團首度將茅台股票無償轉讓給貴州國資委。去年底就已經轉讓 4%，同時在轉讓後貴州國資委在今年第三季開始減碼茅台股票，一共減碼貴州茅台 1675 萬股，第三季底剩餘持股 3349 萬股。

從貴州茅台公布的數據來看，第四季以來，貴州省國資委已減碼約 2500 萬股。業界認為減碼的主要目的在於補充當地政府財政。

另一方面，中國國家市場監督管理總局宣布，加強 2021 年元旦春節期間市場價格監管，並直指會全力解決茅台酒市場囤貨、哄抬價格等問題，推動茅台酒市場健康發展。同時也要求茅台經銷商嚴守法律法規，嚴格自律經營。

茅台經銷代表承諾會強化產業自律，抵制囤貨、哄抬價格、違規炒酒和侵權假冒等各種危害茅台酒市場正常秩序的違法違規行為，共同保障茅台酒品牌形象。

