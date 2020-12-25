美元全球外匯存底占比連兩季下滑 準備貨幣地位再受質疑

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (24 日) 公布的報告顯示，美元雖然仍是全球央行持有最多的貨幣，但第 3 季在全球外匯存底的占比下降到 60.4%，連兩季下滑，再次引發對美元準備貨幣地位的辯論。

根據 IMF，全球外匯存底第 3 季上升到 12.254 兆美元，改寫歷史紀錄，第 2 季為 12.012 兆美元。

這些存底中，美元為 6.937 兆美元，占了 60.4%，金額和占比都低於第 2 季的 6.899 兆美元和 61.2%。

歐元占比維持在 20.5%，與第 2 季的 20.1% 相去不遠。歐元占全球外匯存底比率曾在 2009 年攀抵 28% 的高峰。

一些分析師質疑美元可能失去準備貨幣的地位，因為美國地緣政治影響力下滑、美國的債務負擔沉重，而且其他替代貨幣興起。

根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 的資料，歐元是上個月國際支付使用率最高的貨幣，是 2013 年 2 月以來首度超越美元。

疫情拖累經濟、國內政治不睦等因素導致美元貶值，也限制美元在國際支付交易所占的比率，但美元仍是首屈一指的融資貨幣。

Rosenberg Research 首席經濟學家 David Rosenberg 對美元失去準備貨幣地位的說法斥之以鼻，他說：「確實，美元有一天會失去地位，就如同歷代的準備貨幣。只不過，我們有生之年見證此事的機率極低。美元占據主導地位，就算疫情結束後，美元地位也沒有絲毫減弱的跡象。」

美元今年來貶值 6.4%，是 2017 年來最差表現。Rosenberg 認為，美元正處於熊市，但並未瀕臨崩盤。