〈紐約匯市〉美元平安夜微升 周漲幅11月中旬來最強 協議達陣 英鎊回吐漲幅

英歐貿易協議趕在脫歐過渡期結束七天前達陣，掩蓋了美國刺激計畫的不確定性，美元在周四 (24 日) 平安夜微升，本周寫下 11 月中旬以來最大周漲幅。英鎊上揚，但在英國和歐盟宣布達成協議後回吐部分漲幅。

周五適逢耶誕節，金融市場將休市。

英國脫歐過渡期將在 12 月 31 日結束，正式脫離歐盟，是英國自大英帝國殞落以來最重大的轉變。

英國脫歐協議宣布後，投資者消化相關消息並了結部分獲利，英鎊漲幅縮小，美元則收復部分失地。

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 說：「如果細細解讀眾多自我恭賀式的消息，我們會發現其實沒有新宣布任何驚喜，英鎊 / 美元交易員只是『買在謠言時，『賣在消息後』。」

Nordea 首席全球外匯和利率策略師 Andreas Steno Larsen 說，英歐貿易協議只能避免斷崖局面、防止商品在邊境排隊等候，並不是一項包含服務在內的廣泛協議。

美元指數在紐約尾盤小幅上揚至 90.33，本周上漲 0.4%，是 11 月中旬以來最大周漲幅。

但美元指數今年來仍累計下跌 6.4%，預料全年將寫下 2017 年至今最差表現。

英鎊兌美元盤中最高升抵 1.3620 美元，逼近兩年半高點，尾盤回吐部分升幅，報 1.3544 美元。

英鎊兌歐元盤中也觸及三周高點 89.54 便士，尾盤回軟，貶值 0.4% 至 89.95 便士。

匯市似乎不受到美國刺激計畫的不確定性影響。美國眾議院周四駁回試圖修改總額 2.3 兆美元財政刺激和預算支出方案的議案，目前不清楚美國總統川普的下一步；川普日前要求大幅修改方案，包括將個人現金從 600 美元提高到 2000 美元。

美元相對於高風險貨幣的走勢疲軟。澳幣、紐元皆上揚，澳幣兌美元升值 0.3% 至 0.7599 美元，紐元兌美元揚升 0.2% 至 0.7109 美元。

截至周四 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：