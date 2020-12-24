緬甸幣今年升值11%亞洲居冠 現在持有美元苦不堪言

在多事之秋的這一年裡，顛覆了許多以往被視為正常的規律，美元指數大跌 6.5%，表現不但落後 G10 貨幣，對全球金融邊緣的一些發展程度較低的市場來說，跌幅不但更大，影響也更明顯，尤其是緬甸幣兌美元今年上漲 11%，漲幅居亞洲貨幣第一。

緬甸幣的升值，反應了許多新興市場的現狀，因疫情而祭出的外出限制，不僅削減了非必要支出，進口也隨之暴跌。

美元兌緬甸幣今年跌幅達 11%。(來源：Bloomberg)

據《彭博社》報導，緬甸仰光的一名受薪族 Zaw Moe Ko 的工資以美元支付，在疫情爆發前，對此還感到挺高興的，但在美元跌勢不止下，現在恨不得馬上脫手換成緬甸幣，當地人目前對本幣普遍更感到信任，只持有美元，將很難在當地市場上買到商品。

隨著美元的避險資產地位基本拱手讓給本地市場，持有美元的損失更加複雜。外出受限使得當地民眾不敢依賴美元，因為持有的美元可能無法在貨幣兌換點換成緬甸幣，去購買食品雜貨等必需品。

緬甸 8 月底新冠新增感染和死亡病例飆升，政府宣布禁止國內旅行，並在該國商業中心仰光再度實施嚴格的居家令。也使得民眾愈來愈依靠緬甸幣購買食品和藥品等必需品，而不是花在旅行、添購衣妝和其他時尚用品上。

過去緬甸人曾多次飽受緬甸幣下跌之苦，2018 年緬甸央行取消緬甸幣波動區間，當年度緬甸幣跌幅重達約 12%。儘管今年緬甸幣大漲，但 2 月時通膨率一度高達 9.2%，通膨吞噬了不少貨幣的升值。

匯率的不穩定帶給以出口為導向的農業及畜牧業供應鏈衝擊，包括農民、貿易商及出口商帶來了困境。截至 12 月 23 日的下半年，緬甸央行為了增加外匯儲備並緩解幣值波動，購入了 1.56 億美元。最近幾周，市場預期經濟復甦將提振消費、汽車進口將出現季節性成長，緬甸幣匯率開始回落。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，隨著經濟活動開始正常化，緬甸幣的漲勢可能出現逆轉，預估在美元的需求進一步恢復下，明年底美元兌緬甸幣將從目前的 1342 上漲至 1400。