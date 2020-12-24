紓困案重回起點？民主、共和兩黨針對川普說法採取行動

在川普大聲批評，並要求國會修改抗疫紓困方案之後，引發美國國會連串後續行動，儘管川普還未否決此案，但紓困案的前景已經更加不明確，《CNBC》記者 Kayla Tausche 發表推文認為，一切又「回到了起點」。

最快響應川普說法的是他的死敵，民主黨眾議會領袖佩洛西 (Nancy Pelosi)，佩洛西計畫周四 (24 日) 舉行眾議院形式會議進行表決，將個人援助款從 600 美元提高到 2000 美元，這一提案需要眾議會全數通過，只要有 1 名眾議員反對，這項計畫將遭阻止。

眾議院少數黨領袖 Kevin McCarthy 已經告知同僚，他將反對此案，表明這一提案註定失敗。

另外，共和黨還計畫提出一項新的《持續解決方案 (Continuing Resolution)》，將針對外國援助與其他形式分開。共和黨此舉在解決川普另一項抱怨，即法案夾雜數億美元的外國援助。

儘管紓困法案在此前獲得壓倒性的同意票，但一些議員抱怨，他們沒有足夠的時間來審閱這份大約 5500 頁的法案，使此案出現許多與疫情無直接相關的救助。

由於佩洛西的提案預計不會過關，民主黨眾議院，也是 Ways and Means 主席 Richard Neal 將提出一項名為《現金法案 (Cash Act)》的新案，但要在下周一才能提交國會審議。

據參加與討論的人士透露，佩洛西周三在私下電話中表示，這項法案將把更大規模的刺激支出納入法律。