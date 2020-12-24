正面開戰微軟、谷歌！傳Zoom開發email、行事曆軟體

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 近幾個月一直穩定擴大產品陣容，包括增加會議室軟體 Zoom Rooms、雲端電話 Zoom Phone，以及活動市場 OnZoom。

《The Information》報導稱，Zoom 正計劃踏入電子郵件和行事曆軟體市場。

根據報導，2 名知情人士透露，Zoon 已經開發了網頁版的電子郵件服務，「可能明年會針對一些顧客推出該產品的初期版」。報導也提到，Zoom 正研究打造一款行事曆 app，也考慮研發企業目錄軟體。

報導聲稱，Zoom 執行長 Eric Yuan 一直考慮擴大公司的核心產品，使其涵蓋所有溝通工具，包括電子郵件、傳訊軟體和生產力工具，此舉可能讓 Zoom 直接槓上業界龍頭微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US)。

Zoom 拒絕回應該篇媒體報導。

新冠疫情推動了視訊會議的使用程度，而 Zoom 則為此趨勢的主要受益者，由該公司最近一季營收大增 365% 可見一斑，但隨著競爭加劇，以及大眾明年可能返回學校或辦公室，投資者開始審酌 Zoom 明年將如何應對趨勢的轉變，才不致業績曇花一現。

由於雲端通訊市場越來越競爭，微軟也積極推行統一溝通套件 Teams，內含傳訊、視訊和 Office 365 生產力工具。谷歌則擁有廣大雲端軟體用戶，包括電子郵件 Gmail、文件軟體 Google Docs 和視訊軟體 Hangouts 等。

與此同時，RingCentral (RNG-US) 近日推出一款合併式的視訊和協作工具「Glip」，最多可免費提供 100 人使用。思科 (CSCO-US) 對 WebEx 進行了全面改革，增加了新的協作功能。還有，Salesforce.com (CRM-US) 近日以 277 億美元現金併股票收購 Slack，也是業界大事。

Zoom 週三下挫 6.14% 至 383.88 美元，雖然 Zoom 今年迄今漲逾 460%，但迄今距離 10 月觸及的高點下跌約 200 美元，亦即約 35%。