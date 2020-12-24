夏普教育用筆電 二月下旬開始供貨

鴻海集團 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (SHARP)(6753-JP)，將於 2021 年 2 月下旬開始在日本交付教育用筆電「Dynabook Chromebook C1」。3 月上旬之後，該款筆電也將經由軟銀 (SoftBank)(9434-JP) 銷售給日本的教育機構及法人市場。

Dynabook Chromebook C1 是由日本夏普及其子公司的 Dynabook 株式會社所共同研發。是一款具備 11.6 吋螢幕的二合一可翻轉型筆電，搭載安謀 (ARM) 的 Snapdragon 7c 處理器。

這款筆電內置約 500 萬畫素的 World-Facing Camera(外側攝影機)，以及約 100 萬畫素的 User-Facing Camera(內側攝影機)，後者支援 HDR 高動態範圍技術，攝影成像可避免過曝，讓表情更加自然。

此外，Dynabook Chromebook C1 也標準內建 LTE 數據機，還有觸控筆可供選購。

主要硬體規格為記憶體容量 4GB，儲存媒體為 32GB 的 eMMC 規格 NAND Flash 記憶體，螢幕採用 HD 解析度 (畫素 1366×768) 的 11.6 吋觸控面板。

其他存取介面方面，有兩個 USB 3.1 接口、其中一個採 Type-C 規格，還有 Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1、Nano SIM 卡插槽、microSD 卡插槽，以及麥克風及喇叭等。

外型尺寸約 286×206×19.8mm(WxHxD)，最高重量可達 1.35kg。

日本政府力推「GIGA School」政策，目的要讓所有中小學生都有一台電子學習裝置。日本中央每台給予地方政府採購約 4.5 萬日圓補助。在所有裝置中，授權費用較低的 Google Chrome OS 受到青睞。

日本政府在今年 4 月決定將該政策推前三年，要在 2020 年度內 (至 2021 年 3 月底) 達成目標。