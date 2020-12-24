中國美的集團接手日立泰國壓縮機子公司

日本日立製作所 (Hitachi)(6501-JP) 於 24 日宣布，該集團旗下負責製造、銷售生活家電的 Hitachi Global Life Solutions(簡稱 GLS)，要將泰國全資子公司 Hitachi Compressor (Thailand), Ltd.(簡稱 HCTL) 的全部股票賣給中國美的集團 (Midea Group)(000333-CN)。成交金額未對外公開。

HCTL 生產電冰箱使用的壓縮機等零件，日立 GLS 在日本國內外市場銷售的電冰箱，使用的壓縮機都幾乎來自該公司。今後日立在電冰箱使用的壓縮機調度上，也將從原本的自家生產改為外部取得。

日立 GLS 日前於 12 月 16 日宣布，該公司在日本國外的海外業務，已決定賣給土耳其的家電大廠「Arcelik A.S.」。而在這回脫手 HCTL 之後，日立家電部門在日本海外的零件子公司也等於全部歸零，完成了一定程度的業務重整。

HCTL 將由中國美的集團的新加坡子公司、負責家電銷售業務的「美的新加坡貿易公司」(Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte, Ltd.) 來接手。

日立在 24 日的新聞稿表示，從外部調度電冰箱最主要零件的壓縮機，可刪減該公司的固定成本。日立打算透過重新檢視供應鏈，來改善公司收益。今後要將資源集中在市占率高的日本家電市場、以及自家 IoT 物聯網核心平台的 Lumada，在可能發揮綜效的家電產品方面展開研發。