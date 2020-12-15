日經：iPhone明年上半年產量年增30%至9600萬支

根據電子版《日本經濟新聞》週二 (15 日) 報導，美國蘋果 (AAPL-US) 計畫在明年的 1 到 6 月提升 iPhone 產量，較今年同期增長 30% 至 9600 萬支。原因在於今年秋天所推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷。

雖然華為手機銷量滑落，然而蘋果 iPhone 增產帶動下，市場估，日本電子零件供應商也將從中受惠。

報導指出，這項消息是來自多家蘋果供應商，除了 iPhone 12 系列機型之外，包含了 iPhone 11 及 iPhone SE 在內，共將生產大約 9500 萬至 9600 萬支的 iPhone。尤其是 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 的銷量最佳。

目前預估 2021 年全年的全部款式 iPhone 產量將達到 2.3 億支，較 2019 年增加 20%，數量逼近 2015 年的史上最高紀錄。

華為在美中貿易戰影響下，銷量大幅下滑，對手小米也趁勢進攻市場，有供應商指出，小米計畫在 2021 年最多生產 2.4 億支的智慧型手機，是 2019 年的近 2 倍。

MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 與 CMOS 大廠索尼 (6758-JP) 的訂單量也將因而增加，生產記憶體的鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 受到華為禁令影響， 9 月出貨受到影響，原訂 10 月的股票 IPO 上市計畫也因而延期，由於蘋果比重達 2 成，若訂單能增加，將有機會補足因華為而失去的營收。

截稿前，蘋果公司方面未對該則報導作出回應。