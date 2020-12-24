自駕送貨車加州上路！Nuro拔得頭籌推出商用服務

機器人新創公司 Nuro 的自駕送貨車周三 (23 日) 獲准在加州上路，成為第一個在加州推出商用自駕服務的矽谷公司，為自動駕駛市場闢出一條邁向獲利的道路。

Nuro 的服務將運送食品、飲料、藥品等，一開始和豐田 Priuse 自駕車隊合作推出，之後再加入自家研發的「R2」。R2 車速慢、沒有油門或方向盤，內部僅設置包裹擺放空間。

加州汽車部門主任 Steve Gordon 說：「發出第一張商業許可，是加州發展自駕車的里程碑。在新技術發展的過程中，我們會繼續確保行車安全。」

Nuro 的自動駕駛貨車由人類在遠端操控，該公司自 2017 年就在加州進行道路測試，但自駕車上都有安全駕駛陪同，今年初開始在加州九個城市測試無人駕駛送貨服務。

其他矽谷公司也積極尋求自駕車商用服務，如通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 部門、Waymo 和亞馬遜 (AMZN-US) 的 Zoox，都已經獲准在加州進行道路測試。

Nuro 的自駕車必須符合幾個條件才能送貨：天氣良好、最高時速不超過 25 英里 (約 35.4 公里)，僅限特定路段，而且只能在舊金山灣區、聖塔克拉拉拉郡、聖馬刁郡運行。

受益於 COVID-19 疫情帶來的電商熱潮，Nuro 上個月融資募集到 5 億美元。該公司並未上市。