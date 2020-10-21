福特第四代自駕測試車亮相 商用自駕車延遲至2022推出

福特汽車 (F-US) 週二宣布，2022 年計畫推出自動駕駛的商務業務，基本使用福特 Escape Hybrid 跨界車。

福特第四代自駕測試車

這是福特與第四代自動駕駛測試車，與位於匹茲堡的自動駕駛汽車初創公司 Argo AI 合作。福特和德國車廠福斯今年稍早分拆了該公司 80% 多數股。

福特表示，本月起就會開始測試車輛，與目前約 100 輛的自動測試車隊一起進行測試，該車對基本使用 Fusion Hybrid 轎車，福特目前已不再生產。

福特自動駕駛汽車子公司首席工程師 John Davis 表示，下一代車款包含支持商業化所需的「意向啟動」技術。

「有了我們的第四代測試車，我們就擁有了能支持我們自動駕駛服務的車輛所需的一切。」Davis 週二報告提到。

這次升級包括更高解析度的相機、更強大的雷達傳感器和更先進的光學雷達技術，可使用雷達繪製周圍地圖。

福特計畫將新款車整合到德州 Austin 測試車隊，還有底特律、邁阿密、加州、帕羅地區 (Palo Alto)、匹茲堡和華盛頓特區等測試車隊。

福特最初計劃在 2021 年啟動商用自動駕駛汽車業務，但由於新冠疫情大爆發而延誤，並將其推遲至 2022 年。福特先前還宣布了專門打造的自動駕駛車，上頭沒有方向盤和踏板等手動控制處。

福特發言人周二證實，目前這些計畫仍保持不變，但基於一些因素，包括安全性、法規和社區對自動駕駛車的接受程度