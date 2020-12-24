〈台股盤前要聞〉泛國巨集團整併、久元訂單看到明年上半年 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞重點，包括 11 月製造業生產指數連十紅、創歷史新高，久元測試、設備訂單看至明年上半年，以及泛國巨集團奇力新、凱美雙方子公司股權互相轉讓，以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

半導體需求強 11 月製造業生產指數連十紅、創歷史新高

受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳統產業需求回溫，經濟部統計處昨 (23) 日公布 11 月工業生產指數達 122.99，月增 1.4%、年增 7.84%，11 月製造業生產指數達 124.97，月增 1.94%、年增 8.19%，均為連十紅，其中，製造業生產指數創下歷年單月新高紀錄。閱讀全文...

久元測試、設備訂單滿載 已看至明年上半年 獲利衝近 5 年新高

封測需求強勁，久元 (6261-TW) 測試代工服務訂單滿至明年第二季，且各大廠產能吃緊，紛紛啟動擴產，久元也供應測試設備，銷售熱絡，成封測業少數跨足兩大領域廠商，明年上半年獲利將優於今年同期，可望創近 5 年新高。閱讀全文...

泛國巨集團整併 奇力新、凱美雙方子公司股權互相轉讓

泛國巨 (2327-TW) 集團成員奇力新 (2456-TW) 及凱美 (2375-TW) 昨 (23) 日同步召開重訊，奇力新擬以 28 億元取得凱美子公司帛漢，凱美則以 50 億元取得奇力新子公司旺詮股份，預計明年 1 月底前完成交割，雙方表示，「資源整合再聚焦」將是未來重點。閱讀全文...

〈房產〉11 月五大銀行新承做房貸創今年新高 利率再走跌

台灣央行昨 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 579.54 億元，月增 67.1 億元，終結連 2 減，並衝上今年新高，房貸利率則再度較上月下滑 0.006 個百分點至 1.361%，持續處歷史相對低檔。閱讀全文...

誰是下一個護國神山？黃天牧點名六大核心戰略產業

立委曾銘宗昨 (23) 日於立法院質詢時詢問，除了台積電 (2330-TW)，誰是下一個台股護國神山？金管會主委黃天牧表示，政府推動的六大核心戰略產業，可能有未來的護國神山。閱讀全文...

信音奪歐系車廠大單 明年放量營運吞補丸

連接器廠信音 (6126-TW) 近年佈局車用領域有成，車用影音系統連接器本季取得歐系新客戶認證，開始小量出貨，預計明年可望放量，該客戶今年推出的首款電動車引起全球矚目，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲都買單，加上既有客戶需求不錯，明年車用業績至少成長 2 成起跳。閱讀全文...

大同新董座盧明光接任 總經理鍾依文出任

大同 (2371-TW) 昨 (23) 日舉行新任董事長暨總經理就任記者會，如外界預期，由朋程 (8255-TW) 現任董事長盧明光出任新董事長、鍾依文將接任總經理，盧明光以精準併購策略聞名，外界看好，盧明光接任將有助大同未來營運改善，更可藉其所長，帶領大同營運走出新局面。閱讀全文...

盧明光提大同三目標、五方向 五年內拚營收破千億

大同新任董事長盧明光表示，回到母校、母公司服務，希望將大同打造不只是台灣的大同，更是「世界的大同」，並將科技導入大同，協助百年企業轉型成功、擦亮百年招牌，對營運也提三大目標、五大方向，力拚五年內將大同年營收衝上千億元。閱讀全文...

台積電已為美國新廠備妥逾 600 名人力

根據《日本經濟新聞》週三 (23 日) 報導，台積電為了美國亞利桑那州的新廠作準備，正計畫在初期投入超過 600 名的人力。閱讀全文...

晶電與隆達換股成立富采投控 明年 1/6 以每股 82.8 元掛牌上市

晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 將換股成立富采投控，於明年 1 月 6 日上市，以晶電最後交易日收盤價 41.4 元計算，換算富采投控開始交易基準價為新台幣 82.8 元。閱讀全文...

DB HiTek 確定明年調漲晶圓代工價格 10%-20%

韓國科技媒體 TheElec 報導指出，韓國晶圓代工商 DB HiTek 已決定調漲代工價格 20%。消息人士指出，由於全球對晶圓代工服務需求提升，因此 DB HiTek 決定上調報價。閱讀全文...

威鋒電子上市掛牌 中籤戶潛在獲利近 8 成

高速傳輸晶片業者威鋒電子 (6756-TW) 將在今 (24) 日上市掛牌，本次公開申購價為每股 168 元，今日收盤價為 301 元，等同於公開申購中籤戶一張現賺 13 萬元，潛在獲利空間近 8 成，實際獲利則以當日交易價格為主。閱讀全文...