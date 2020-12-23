〈大同新董座上任〉提三目標、五方向 五年內拚營收破千億

大同 (2371-TW) 新任董事長盧明光表示，回到母校、母公司服務，希望將大同打造不只是台灣的大同，更是「世界的大同」，並將科技導入大同，協助百年企業轉型成功、擦亮百年招牌，對營運也提三大目標、五大方向，力拚五年內將大同年營收衝上千億元。

盧明光表示，上任首要三大目標將調整資產配置、降低銀行借款、改善財務結構，並進行開源節流，盤點旗下事業部、子公司現有狀況，並強化大同現金資金管理能力。

盧明光進一步提出大同未來發展的五大方向，將在大同既有事業上持續優化、進行成本控制，包含改善旗下三大事業群九大事業部獲利，持續布局智慧電錶，發展綠能節能儲能，同時發展 5G、IoT 等智能製造，最後則是擴大布局電動車、關鍵零組件。

另一方面，盧明光表示，上任後也將以謙虛的心面對利害關係人、客戶、政府、主管機關，積極興利除弊，並重視公司治理社會責任、永續經營 ESG 等，帶領百年企業進行轉型。

時程方面，盧明光透露，今天加入大同一直忙於董事會，希望在三個月內重新審視明年營運規劃，做精準修正，半年內則清楚建立子公司經營目標，一年內重建與關係人關係，長期來看，兩年內將力拚所有事業部、子公司都有獲利，三年內在策略、併購聯盟上擬出新方向。