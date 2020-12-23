半導體需求強 11月製造業生產指數連十紅、創歷史新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 11 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳統產業需求回溫，11 月工業生產指數達 122.99，月增 1.4%、年增 7.84%，11 月製造業生產指數達 124.97，月增 1.94%、年增 8.19%，均為連十紅，其中，製造業生產指數創下歷年單月新高紀錄。

從行業別分析，半導體業受惠消費電子新品推出、遠距應用、5G 通訊、物聯網及高效能運算需求，晶圓代工產能持續滿載，11 月年增 17.86%，為連續 13 個月雙位數正成長，助推電子零組件業創歷年單月次高、年增 14.18%。

液晶面板及其組件業受惠宅經濟、遠距商機需求延續，年增 11.69%，電腦電子產品及光學製品業同樣在遠距應用、國內廠商擴產需求帶動下，年增 4.16%。

傳統產業則持續回溫，化學原材料業因防疫產品需求增加，加上去年部分廠商產線檢修、比較基期偏低影響，年增 11.52%，機械設備、汽車及其零件業也受惠需求回溫，年增 13.77%、12.84%，基本金屬業也在汽機車、機械、家電、營建需求熱絡下，年增 6.67%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，隨 5G、物聯網、高效能運算及人工智慧等應用持續擴展，加上消費性電子新品、農曆春節前備貨需求接續釋出，可望持續推升製造業生產動能。

累計今年前 11 月製造業生產較去年同期增加 6.54%，統計處預估 12 月製造業生產指數月增幅將達 -0.5 到 2.5%、年增幅則估 4.4 到 7.5%，第 4 季則估季增 2.9 到 3.9%、年增 6.5 到 7.5%，全年則將年增 6.7 到 7%。