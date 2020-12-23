〈大同新董座上任〉盧明光接任新董座 總經理鐘依文出任

大同 (2371-TW) 今 (23) 日舉行新任董事長暨總經理就任記者會，如外界預期，由朋程 (8255-TW) 現任董事長盧明光出任新董事長、鍾依文將接任總經理，盧明光以精準併購策略聞名，外界看好，盧明光接任將有助大同未來營運改善，更可藉其所長，帶領大同營運走出新局面。

大同 (2371-TW) 昨 (22) 日晚間就公告法人董事代表人異動，競殿投資法人代表將改由盧明光與鍾依文接任，外界當時就推測，盧明光、鍾依文將分別接任新董事長與總經理。

盧明光從事併購 30 年，擁有跨國收購 16 家企業的成功案例，被業界譽為「併購天王」，曾一手打造矽晶圓大廠中美晶 (5483-TW) 與旗下環球晶 (6488-TW)，卸下董事長職位交棒給左右手徐秀蘭，目前仍擔任全球最大車用整流二極體朋程 (8255-TW) 董事長。

鍾依文過去擔任鴻海 (2317-TW) 集團高層，一度被鴻海創辦人郭台銘點名，有機會成為接班人選之一。

大同今年因股東會爆發爭議事件，讓公司派、市場派數度交火，在經濟部核准市場派召開股東臨時會後，百年大同變天，並由台苯、東森電視董事長林文淵接任董座，但林文淵昨 (22) 日召開記者會，對外宣布接獲大股東王光祥通知，需更換法人代表，因此將辭職董座一職，上任僅短短 50 天。

除林文淵辭任董座外，日前延攬的湯政仁、陳明男也同步在昨日請辭總經理、財務長職務。