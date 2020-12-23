智邦加碼在台投資 進駐新竹AI園區 未來3年陸續啟動營運

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (23) 日宣布，取得新竹縣國際 AI 智慧園區產業專用區土地地上權設定及土地使用權，兩項專用區土地分別規劃建置研發基地與應用服務場域，並規劃在未來 3 年內陸續啟動營運，相關投資金額規劃則將依規定送交董事會決議通過。

智邦表示，進駐新竹縣國際 AI 智慧園區是集團投資台灣的重要里程碑，此次所取得的產業專用區 (一) 土地，將用於興建研發中心，與高速網路與新世代資訊數據中心實驗室，而針對產業專用區 (二) 部份，則規劃創新網路應用實驗場域。

新竹縣國際 AI 智慧園區規劃 8.06 公頃的產業專用區，其中，產業專用區 (一) 面積為 6.06 公頃，以 5G、AI、IOT、行動載具與智慧醫療為主要項目，作為廠商研發創新基地之用，而產業專用區 (二) 土地面積為 2 公頃，為生活應用場域，規劃建設智慧園區的科技應用相關基礎建設。

新竹縣國際 AI 智慧園區採取設定土地地上權型式進行招商，於今年 6 月正式啟動，並在 12 月進行甄選作業，根據廠商所提出的投資計畫書進行評審，而根據甄選委員會評審結果，在產業專用區 (一) 部份，智邦科技等 4 家廠商獲得審查通過，取得申請區內土地地上權設定，而在產業專用區 (二) 部份，則是由智邦拿下專用區土地設定地上權。