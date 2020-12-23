〈陸股盤後〉白酒類股上沖下洗 上證驚嚇中收高0.8%

周三 (23 日)A 股三大指數開高走高，早盤白酒、新能源概念走揚，帶動市場人氣，不過午盤後大型白酒類股出現獲利了結賣壓而急跌，三大指數一度回到平盤附近，直到尾盤再反彈上漲。

盤面上，航空、煤炭、材料、電池、太陽能、風電等類股表現強勢，文教休閒、醫療、製藥、電信、化纖等類股則是出現回檔。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 0.76%，報 3382.32 點，深證上漲 0.96%，報 14015.02 點，創業板指上揚 1.11%，報 2842.97 點。今日成交金額略為縮小 200 億人民幣，滬深兩市成交金額達 9300 億人民幣。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 43.39 億元，其中滬股通買超人民幣 24.56 億元，深股通買超人民幣 18.83 億元。

產業消息

中國國家能源局提出「2021 年中國風電、太陽能發電合計新增 1.2 億千瓦的目標，超出今年新增發電量的 8 成，利多消息刺激新能源概念股飆漲，億晶光電、天沃科技、豫能控股紛紛漲停，易成新能大漲 9.03%、中來股份勁揚 12.15%。

法人觀點

中原證券指出年關將近，投資人做多的意願並不強烈，持有現金是現在主流趨勢，並等待新的一年投資時機。預計上證短線持續震盪盤整的可能性較高，建議投資者短線先暫時觀望，中線繼續關注低估值權值股的投資機會。

東北證券則認為，臨近年底，目前市場滾動的資金不足以支撐金融股、週期股、科技股、消費股等類股群同時走揚。現階段大盤處於偏多震盪的格局，只是持續上攻的力道不足。

在投資操作上，仍以經濟復甦為核心，以漸進佈局和挑選類股為主，短期可考慮適度逆向操作，即逢低佈局些低估值類股，並留意類股快速輪動風險。