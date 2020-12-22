泰坦計畫有譜？路透：蘋果目標2024年推出電動自駕車

據路透社 (Reuters) 周一 (21 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在推動自駕車技術發展，目標 2024 年生產一款搭載突破性、「劃時代」電池技術的汽車。

自 2014 年啟動泰坦計畫 (Project Titan) 以來，蘋果的汽車開發一路跌跌撞撞，知情人士表示，直到 2018 年曾在特斯拉工作過的蘋果老將 Doug Field 重掌計畫後，蘋果才逐漸步入正軌。

據了解蘋果電池設計的第三方人士表示，蘋果的 Apple Car 策略核心是擁有新技術的電池設計，該設計可以大大降低電池成本，並增加車輛續航里程。

知情人士披露，蘋果採用獨特的單電池設計，藉由減少複合薄膜的袋式 (pouches) 與模組來釋放電池組內部的空間，這意味著蘋果可以在電池內部放入更多活性材料，從而提升汽車續航力。

知情人士表示，蘋果還在研究磷酸鋰鐵電池 (LFP)，減緩電池過熱並提升安全性。知情人士認為，就如當年 iPhone 驚豔問世一般，蘋果的電池將是蘋果下一個「劃時代」技術。

此外，參與泰坦計畫的兩位知情人士表示，目前蘋果已經決定向外部合作夥伴尋求汽車系統的零組件，包括光學雷達 (Lidar) 傳感器，以便能為自駕車技術提供 3D 影像。

知情人士說，蘋果汽車可能會配備數個光學雷達傳感器，某些傳感器可能源自蘋果自行開發的光學雷達。今年發布的 iPhone 12 Pro 以及 iPad Pro 機型均搭載光學雷達傳感器。

據路透社先前報導，現階段蘋果已與潛在的光學雷達供應商進行談判，但蘋果也在研究自行製造光達元件的可能。

然而，和泰坦計畫有關的知情人士警告，受到新冠肺炎疫情衝擊，汽車生產計畫可能延遲到 2025 年以後。

即使蘋果資金雄厚，每年可生產數億的電子產品，零組件來自全球各地，但從未製造過汽車，因此對蘋果公司而言，製造汽車勢必面臨供應鏈挑戰。

知情人士表示，蘋果曾與加國際汽車零組件大廠麥格納國際 (Magna International) (MGA-US) 就汽車製造進行談判，但最終並未達成任何協議。知情人士指出，由於汽車代工廠多會要求大量訂單來取得獲利，這對新進入者蘋果而言是艱鉅的挑戰。

目前尚不清楚誰將取得 Apple Car 代工訂單，但知情人士表示，他們希望能依靠製造合作夥伴來進行代工。另一位知情人士表示，相對於推出自家品牌汽車，蘋果還有可能將範圍限縮至開發汽車自動駕駛系統，並將該系統與傳統汽車廠合作。